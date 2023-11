Hiện nay, người tiêu dùng được hưởng nhiều lợi ích hơn khi chọn mua một chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Ô tô điện cũng có chi phí vận hành thấp hơn, độ tin cậy đang được cải thiện và các tính năng an toàn, tiện nghi nhiều hơn. Tuy nhiên, một số sai sót trên xe điện khiến nhiều người tin rằng chuyển sang chọn xe plug-in hybrid (PHEV) mới là thức thời.

PHEV là sự kết hợp của công nghệ EV và ICE (động cơ đốt trong), mang lại sự linh hoạt và thiết thực hơn. Mặc dù tồn tại những nhược điểm riêng, song dưới đây là 10 lý do để chọn dòng xe này thay vì một chiếc xe điện thông thường.

1. Phạm vi di chuyển xa hơn

Một số xe điện ở phân khúc cao cho phạm vi hoạt động khá lớn, lên tới khoảng 500 km. Xe điện tầm trung và thấp có phạm vi hoạt động ít hơn đáng kể. Bên cạnh đó, thời gian sạc điện còn lâu, ngay cả khi sử dụng sạc nhanh với công suất lớn.

Trái lại, xe plug-in hybrid (PHEV) thường dùng động cơ đốt trong, giúp người dùng đi xa hơn so với xe điện. Bộ pin của xe có thể được sạc qua ICE, phanh tái tạo hoặc phương pháp cắm sạc thông thường. Chỉ một số mẫu PHEV sử dụng sạc nhanh, song điều đó không cần thiết với loại xe này.

2. Ít phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng sạc

Việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc là vấn đề lớn đối với người sở hữu xe điện trên toàn thế giới, dù các nhà sản xuất đang nhanh chóng triển khai toàn diện. Các trạm sạc mới đặt dọc theo các tuyến đường quan trọng, nhưng vẫn có trường hợp phải chờ đợi lâu tại trạm sạc. Điều này khiến những người di chuyển liên tục cảm thấy bất tiện khi dùng xe điện.

PHEV loại bỏ vấn đề này nhờ vào sự hỗ trợ của động cơ đốt trong. ICE có thể sạc pin một cách hiệu quả khi pin cạn kiệt hoặc hoạt động như hệ thống truyền động chính, tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng. Nếu sử dụng trạm sạc trên đường, nó cũng cần ít thời gian hơn.

3. Sự cân bằng giữa hiệu năng và cảm xúc

Người sáng chế hộp số tin rằng sự gia tăng của phương tiện chạy bằng điện đồng nghĩa với việc “linh hồn” của ô tô sẽ chết, nhưng PHEV chứng minh rằng điều đó không phải như vậy. Đơn cử như BMW i8, mẫu xe này tạo tiền đề phát triển cho các mẫu PHEV thể thao khác như Chevrolet Corvette E-Ray, Lexus LC500h,.v.v…

Có rất nhiều mẫu PHEV bình dân hơn để người dùng tận hưởng sau tay lái, chẳng hạn như Toyota Prius Prime – mẫu xe đã nhận về nhiều đánh giá tích cực về cảm giác lái cùng hệ truyền động mạnh mẽ. Trên giấy tờ, thông số hiệu suất ô tô điện rất ấn tượng, nhưng thiếu động cơ đốt trong sẽ làm mất đi phần nào hứng thú khi lái xe.

4. Giá bán rẻ hơn

Xe PHEV thường rẻ hơn đáng kể so với xe chạy hoàn toàn bằng điện, vì công nghệ pin vẫn tương đối đắt hơn ICE. Pin xe điện rất đắt, làm tăng chi phí sản xuất và cuối cùng, khách hàng sẽ là người phải chi trả. Ngành vận tải cũng cho thấy xe điện chưa đáp ứng thực tế, do trọng lượng nặng hơn và thành phần hóa học phức tạp của pin có thể gây hư hỏng khi vận chuyển. Tất cả vô hình trung làm tăng thêm chi phí của sản phẩm.

Các nhà sản xuất có xu hướng trang bị nhiều tiện nghi, công nghệ hơn cho ô tô điện để tạo ra một sản phẩm cao cấp hơn. Do đó, giá bán xe điện được định vị cao hơn so với xe dùng động cơ đốt trong. Ô tô hybrid cũng đắt hơn các sản phẩm ICE thông thường, nhưng khoảng cách không đáng kể.

5. Nhiều ưu đãi hấp dẫn

Tại Mỹ, xe plug-in hybrid vẫn đủ điều kiện nhận nhiều ưu đãi thuế của liên bang và tiểu bang nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng các phương tiện “xanh” và tiết kiệm nhiên liệu hơn, giống như ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Những ưu đãi này làm giảm chi phí khi mua PHEV, khiến chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn “xe xanh” với mức giá rẻ hơn.

Các khoản hỗ trợ thuế cũng áp dụng cho người mua xe PHEV, nó phụ thuộc vào dung lượng pin của xe nên số tiền không quá cao như ô tô chạy hoàn toàn bằng điện.

6. Khấu hao thấp

Ô tô chạy hoàn toàn bằng điện có khấu hao lớn vì một số lý do liên quan đến niềm tin, nhu cầu của người tiêu dùng. PHEV tương tự, nhưng mức độ khấu hao thấp hơn do sự kết hợp giữa động cơ xăng – điện.

Mức khấu hao lớn mà chủ xe điện phải chịu sẽ giảm dần khi công nghệ trở nên bền vững, thiết thực và hiệu quả hơn. Hiện tại, việc sở hữu xe điện trong thời gian ngắn mang đến nhiều rủi ro về tài chính, vì một số mẫu xe được cho sẽ mất một nửa giá trị chỉ sau ba năm sử dụng.

7. Giảm tải hệ thống điện

Ô tô plug-in hybrid giảm tải cho lưới điện so với xe điện thông thường, đặc biệt là trong thời gian cao điểm như mùa hè. Chủ xe có thể tối đa hóa mức độ phụ thuộc vào lưới điện bằng cách tận dụng động cơ xăng sạc cho pin. Buổi sáng và buổi tối cũng được coi là giờ cao điểm về nhu cầu điện, khiến hiệu năng sạc có thể không tối ưu.

PHEV có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa năng lượng điện và xăng, người dùng có thể chọn sử dụng xăng cho xe của mình trong thời gian hệ thống điện quá tải. Nhờ bộ pin nhỏ hơn, xe hybrid sẽ được sạc đầy trong thời gian nhanh hơn đáng kể.

8. Cân bằng giữa hiệu năng và cảm giác lái

Những chiếc xe điện đã tạo được dấu ấn trong lĩnh vực ô tô nhờ khả năng tăng tốc vượt trội. Với mô-men xoắn tức thời từ động cơ điện, xe điện có thể tăng tốc ngang bằng hoặc vượt qua thời gian tăng tốc của xe chạy bằng xăng với hiệu suất cao.

Tuy nhiên, khả năng này còn gặp bất lợi do những hạn chế như pin quá nóng hoặc cạn kiệt năng lượng khi phải duy trì tốc độ cao trong thời gian dài, hoặc đạt tốc độ tối đa cao.

PHEV mang đến sự kết hợp giữa cả động cơ đốt trong và điện, mang lại hiệu suất cân bằng. Xe plug-in hybrid tận dụng điểm mạnh của cả hai hệ truyền động, cho hiệu suất tổng thể vượt trội.

Cụ thể trong Giải vô địch sức bền thế giới, nơi những chiếc xe như Toyota, Ferrari, Porsche,… chứng minh xe hybrid có thể nhanh đến mức nào. Xe Công thức 1 cũng tận dụng cả hai hệ truyền động, mang lại hiệu suất và hiệu quả đáng kinh ngạc cho cả xe đường trường.

9. Có thể ít tác động đến môi trường hơn

Xe điện plug-in hybrid cung cấp giải pháp thay thế thân thiện với môi trường hơn so với xe chạy xăng truyền thống, do khả năng hoạt động bằng năng lượng điện trong khoảng cách ngắn. Chúng không thể giảm tác động tổng thể đến môi trường khi so sánh với ô tô điện, vì lượng khí thải do động cơ xăng tạo ra.

Tuy nhiên, cần xem xét toàn bộ quá trình sản xuất của một chiếc ô tô điện. Nhu cầu sử dụng xe điện chạy pin rất lớn, trong khi lượng pin phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên hiếm.

Các nguyên tố quan trọng như coban, niken và kim loại quý khác phải được khai thác khỏi lòng đất, dẫn đến bụi phóng xạ địa chất. Nhiều nhà sản xuất ô tô hy vọng rằng công nghệ pin thể rắn sẽ giải quyết được những vấn đề này, nhưng công nghệ này vẫn còn nhiều năm nữa mới có.

10. Dễ lái, vận hành hơn

Việc chuyển đổi từ ô tô ICE sang ô tô điện khiến nhiều chủ xe có thể bất ngờ về việc thiếu âm thanh, phản ứng ga ngay lập tức, phanh tái tạo và một số đặc điểm khác liên quan đến cảnh báo của ô tô điện. Do đó, xe PHEV đóng vai trò là cầu nối giữa hai loại phương tiện này.

Cụ thể hơn, PHEV giúp người dùng xe truyền thống không bị choáng ngợp bằng cách giữ lại động cơ xăng. PHEV hiện không còn phụ thuộc nhiều vào động cơ như cách đây vài năm, nhờ những tiến bộ lớn trong công nghệ pin và động cơ điện.

Tiến Dũng (Theo Topspeed)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!