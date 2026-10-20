Liên quan vụ 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, việc sắp xếp trường lớp, các vị trí chức danh cần tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ để chấn chỉnh.

Chiều 20/10, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Gia Lai thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 3 tháng cuối năm 2026, phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Cụ thể, sau khi các trường sắp xếp vẫn bố trí những chức danh phó hiệu trưởng, nhưng có 3 hiệu trưởng lại bố trí xuống làm giáo viên gây xôn xao dư luận. 3 hiệu trưởng gồm: bà Hồ Thị Hồng T. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng), bà Mạc Hoàn Tố Q. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ) và bà Cao Thị Hồng N. (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung) bị bố trí xuống làm giáo viên.

Sau sắp xếp, bà Mạc Hoàn Tố Q. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ) làm giáo viên. Ảnh: Trần Hoàn

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, cho biết sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên thư viện, thiết bị, y tế, kế toán…

Theo ông Công, khi có thông tin phản ánh về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Sở GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra xuống làm việc. Đến thời điểm hiện tại, Sở đã phối hợp với phường Quy Nhơn Nam và các sở, ngành liên quan làm việc 2 buổi nhưng chưa có kết luận chính thức.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đang chỉ đạo kiểm tra toàn diện. Quan điểm của tỉnh là nếu phát hiện sai phạm sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kiên quyết không bao che.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo chiều 20/10. Ảnh: Đ.N

“Sau khi tiếp nhận phản ánh, tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu kiểm tra, làm rõ. Xem xét từng khâu, làm rõ đúng sai cũng như các vấn đề cần chấn chỉnh. Qua nội dung này, chúng tôi nhận thấy việc sắp xếp trường lớp, sắp xếp các vị trí chức danh cần tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ để chấn chỉnh, nhằm bảo đảm công tác dạy và học theo yêu cầu”, bà Lịch nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở GD-ĐT thông báo kết quả kiểm tra sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng để công khai thông tin báo chí.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, Trường Tiểu học Kim Đồng được hình thành sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Sau sáp nhập, bà Hồ Thị Hồng T. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng) và bà Mạc Hoàn Tố Q. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ) được bố trí xuống làm giáo viên. Bà Đỗ Thị Thu H. (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng) được bố trí giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng.

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trần Hoàn

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị làm rõ căn cứ lựa chọn bà H. từ nhóm trường khác làm hiệu trưởng trường mới, gồm phạm vi nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đối chiếu với nhân sự thuộc 2 trường sáp nhập.

Ngoài công tác lãnh đạo, Trường Tiểu học Kim Đồng cũng được UBND phường Quy Nhơn Nam bố trí 2 viên chức kế toán. Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT Gia Lai, vị trí kế toán được bố trí dùng chung, mỗi cơ sở giáo dục chỉ được bố trí 1 người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.