MC Lê Anh, Hoàng Anh Duy và BTV Nhung Trần đều có học vị tiến sĩ. Nhung Trần vừa bảo vệ luận án và vào Vietnam Today trong năm nay.

MC Lê Anh - thủ khoa không rời "sợi dây diều" giảng đường

MC Lê Anh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, anh giành giải Nhất phần thi hùng biện của cuộc thi Học sinh thanh lịch toàn thành phố. Năm 1995, Lê Anh đỗ cùng lúc Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng theo học song song 2 trường trước khi gắn bó với ngành Quan hệ quốc tế.

MC Lê Anh

Tháng 6/2000, Lê Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra và được giữ lại làm giảng viên. Lê Anh hoàn thành chương trình thạc sĩ Du lịch năm 2006. Sau đó, anh dành 6 năm (2011-2017) làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam để nhận học vị tiến sĩ. Từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch, anh hiện là Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện của khoa. Trên giảng đường, nam MC tự nhận mình thuộc nhóm giảng viên khó tính nhất nhì khoa. Anh không khắt khe về điểm số nhưng nghiêm khắc trong cách nhận xét để sinh viên thay đổi.

Con đường đến với truyền hình của anh không trải hoa hồng. Khi được NSƯT Huyền Thanh gợi ý thử dẫn, Lê Anh từng bị nhận xét không thể lên hình vì da mặt quá trắng, ánh mắt lại liên tục đảo. Lê Anh về nhà tự tập, quay lại thử sức và thành công. Hơn 20 năm qua, anh là gương mặt quen thuộc của Giai điệu tự hào, Cafe sáng với VTV3, Chắp cánh thương hiệu, Sức nước ngàn năm, Robocon. Lê Anh cũng là bạn dẫn đôi của nhiều nữ BTV như Hoài Anh, Thụy Vân, Mỹ Lan trong các sự kiện chính trị, xã hội tầm quốc gia.

Hoàng Anh Duy - Quán quân Én vàng về đích tiến sĩ đúng hạn

Sinh năm 1984 tại Hà Nội, Hoàng Anh Duy nổi bật từ thời sinh viên Đại học Ngoại thương với Huy chương Vàng cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2002 và giải Nhất Giọng hát vàng của trường năm 2004. Anh giành học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc cùng học bổng toàn phần của Ngân hàng Thế giới để học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Leicester (Anh), tốt nghiệp năm 2009.

MC Hoàng Anh Duy

Cùng năm đó, anh đoạt giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình Én vàng. Đây là bước đệm đưa anh đến với Tư vấn mùa thi, Rung chuông vàng, Trà chanh.... Anh còn là MC song ngữ thường dẫn sự kiện quốc gia, quốc tế bằng tiếng Anh, từng đóng vai chính phim truyền hình Những cánh hoa tình yêu năm 2018.

Trở về trường cũ làm giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, năm 2016 anh trở thành nghiên cứu sinh khóa 21 (2016-2020). Tháng 4/2021, Lê Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của các công ty du lịch Việt Nam, thuộc số ít nghiên cứu sinh hoàn thành đúng hạn.

Lê Anh từng thừa nhận có thời gian coi việc học tiến sĩ là điều vượt quá khả năng nên cứ trì hoãn. Trong quá trình làm luận án, anh nhiều lần bế tắc, muốn dừng giữa chừng. Hiện anh dạy các môn Quản trị nguồn nhân lực, Kỹ năng lãnh đạo và là Trưởng bộ môn Nghiệp vụ tại Viện VJCC, Trường Đại học Ngoại thương.

Nhung Trần - giảng viên hơn 10 năm làm "lính mới" ở Vietnam Today

Gương mặt BTV mới nhất gây chú ý gần đây trên VTV là Nhung Trần, cựu học sinh chuyên Anh có điểm IELTS 8.5. Chị từng nhận học bổng 37.000 USD (khoảng 970 triệu đồng) mỗi năm, 4 năm liền tại Đại học Augsburg (Mỹ). Gần ngày tốt nghiệp, biết khoa Marketing của Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển giảng viên, Nhung Trần bỏ lễ tốt nghiệp để về nước cho kịp đợt ứng tuyển.

BTV Nhung Trần

Trúng tuyển năm 22 tuổi, Nhung Trần đứng lớp dạy lứa sinh viên đầu tiên chỉ kém cô giáo 2 tuổi. Chị yêu cầu học trò xưng hô "cô - em" để giữ ranh giới thầy trò và nhớ mãi lần có sinh viên tự xưng "con" trong lớp. Hơn 10 năm, Nhung Trần duy trì các dự án nghiên cứu thị trường với doanh nghiệp. Theo học tiến sĩ từ năm 2021, chị bảo vệ thành công luận án trong năm nay.

Khi khoa mở ngành Quan hệ công chúng với nhiều học phần liên quan báo chí, Nhung Trần ứng tuyển làm biên tập viên Vietnam Today để có trải nghiệm thực tế. Ở đài, phần lớn đồng nghiệp và cả cấp trên đều kém tuổi chị. Nữ tiến sĩ khẳng định: "Ở VTV, tôi không nghĩ mình là thầy mà là một nhân viên mới tinh".

Ngoài công việc, Nhung Trần có chứng chỉ giáo viên yoga, bằng lặn tự do quốc tế và mê leo núi trong nhà từ 4 năm trước. Theo chị, những môn thể thao nhiều rủi ro giúp chị bình thản hơn trước các phiền toái thường ngày. Nhung Trần đã có tổ ấm riêng, là mẹ của 2 con đang học lớp 6 và lớp 4 cũng là em họ của hoa hậu Hương Giang.

BTV Nhung Trần dẫn bản tin Newsline trên Vietnam Today ngày 26/10:

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: VTV