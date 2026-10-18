HÀN QUỐC - Cảnh sát đã chuyển hồ sơ cựu nghị sĩ Yoo Seong-min, hiệu trưởng và hai giáo sư Đại học Quốc gia Incheon sang cơ quan công tố để xem xét truy tố, liên quan cáo buộc ưu ái khi tuyển con gái ông Yoo làm giảng viên.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát đô thị Incheon cho biết đã chuyển hồ sơ 4 người sang cơ quan công tố để xem xét truy tố với cáo buộc cản trở quy trình tuyển dụng của Đại học Quốc gia Incheon (INU). Ngoài ông Yoo, những người bị chuyển hồ sơ gồm Hiệu trưởng Lee In-jae và hai giáo sư của trường.

Ông Lee và hai giáo sư còn bị cáo buộc vi phạm luật ngăn chặn vận động hành lang tiêu cực và nhận quà tặng, hối lộ. Theo cảnh sát, họ bị nghi đã nhận những lời đề nghị trái quy định liên quan đến việc tuyển dụng Yoo Dam, 32 tuổi, con gái ông Yoo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy ba người đã nhận tiền hoặc quà tặng có giá trị.

Theo Yonhap, cảnh sát cho biết đã điều tra 26 người liên quan nhưng không chuyển hồ sơ 22 người còn lại do chưa đủ căn cứ xác định vi phạm. Yoo Dam không bị xác định là nghi phạm do cảnh sát chưa tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội của cô.

Điểm số và quá trình tuyển dụng gây tranh cãi

Yoo Dam được tuyển làm giảng viên tại khoa Thương mại của trường trong học kỳ II năm 2025. Trước đó, cô từng ứng tuyển vào một vị trí giảng viên trong học kỳ I cùng năm nhưng bị loại từ vòng xét hồ sơ do không nộp giấy tờ đáp ứng yêu cầu về bằng tiến sĩ hoặc thời điểm dự kiến nhận bằng.

Yoo Dam (phải), con gái ông Yoo Seong-min, trong cuộc vận động tranh cử của cha năm 2017. Ảnh: Yonhap

Sau khi Yoo Dam bị loại, quy trình tuyển dụng ở học kỳ I bị dừng dù có hai ứng viên được xác định đáp ứng điều kiện. Sang học kỳ II, Yoo Dam tiếp tục ứng tuyển vào vị trí giảng viên khoa Thương mại và trúng tuyển. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về lý do dừng đợt tuyển dụng trước đó và tính nhất quán trong việc áp dụng tiêu chí tuyển chọn.

Kết quả chấm hồ sơ cũng là một trong những điểm bị chất vấn. Theo YTN, trong số 25 ứng viên ở vòng xét tuyển, Yoo Dam đứng thứ 16 về chất lượng luận án nhưng đạt điểm tối đa ở các tiêu chí về số lượng công trình nghiên cứu, trình độ học vấn và kinh nghiệm. Sau khi tổng hợp điểm các tiêu chí, cô đứng thứ hai trong danh sách.

Tại phiên chất vấn Quốc hội Hàn Quốc tháng 10/2025, nghị sĩ Jin Sun-mee thuộc đảng Dân chủ đặt câu hỏi về quá trình tuyển dụng. Bà cũng nêu thông tin Yoo Dam có 75 ngày làm việc tại bộ phận chiến lược kinh doanh của Đại học Korea, đồng thời đặt câu hỏi về cách tính điểm kinh nghiệm.

Những thông tin này được nêu trong quá trình chất vấn, chưa phải kết luận rằng Yoo Dam được tuyển dụng trái quy định hay có hành vi gian lận.

Tranh cãi về việc lưu trữ hồ sơ tuyển dụng

Ngoài kết quả chấm điểm, việc quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển dụng cũng trở thành nội dung bị chất vấn. Đơn tố cáo gửi cảnh sát vào tháng 11/2025 đề nghị điều tra một số lãnh đạo, nhân viên và thành viên hội đồng tuyển dụng của trường, cho rằng tài liệu liên quan đến đợt tuyển dụng không được lưu giữ theo hướng dẫn nội bộ về bổ nhiệm giảng viên cơ hữu.

Theo Korea JoongAng Daily, nghị sĩ Jin Sun-mee từng cho biết khoa Thương mại đã tổ chức bốn đợt tuyển giảng viên cơ hữu nhưng không chọn được ứng viên nào vì không đáp ứng yêu cầu. Bà cũng đặt vấn đề về việc hồ sơ của các ứng viên không còn được lưu giữ, trong khi quy định nội bộ được cho là yêu cầu lưu trữ lâu dài hồ sơ tuyển dụng.

Đại học Quốc gia Incheon khẳng định quy trình tuyển dụng được thực hiện công bằng, theo các quy định và hướng dẫn nội bộ. Trường giải thích việc hủy hồ sơ được thực hiện theo các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ hồ sơ tuyển dụng. Vì vậy, cần làm rõ quy định lưu trữ nào áp dụng cho từng loại tài liệu và việc xử lý hồ sơ trong vụ việc có tuân thủ đúng quy định hay không.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 11/2025. Cảnh sát đã làm việc tổng cộng 39 lượt với 29 người và tiến hành bốn đợt khám xét để thu thập tài liệu. Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố là bước tiếp theo của quá trình tố tụng, không đồng nghĩa những người liên quan đã bị kết luận là có tội.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong tuyển dụng giảng viên tại các trường đại học công lập, đặc biệt là căn cứ chấm điểm ứng viên, việc dừng hoặc tổ chức lại các đợt tuyển dụng và trách nhiệm lưu trữ hồ sơ. Các vấn đề này cần được làm rõ trong quá trình xử lý tiếp theo của cơ quan công tố.