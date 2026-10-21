UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản yêu cầu kiểm điểm Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu liên quan do chậm tiến độ 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS giai đoạn 1.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS xã Rờ Kơi còn một số hạng mục phụ trợ chưa hoàn thành. Ảnh: Ngọc Chí

Trước đó, khi kiểm tra thực tế các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/10, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 15/10 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cả 4 trường tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, dù đã đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Nhiều hạng mục phụ trợ tại các trường biên giới chưa hoàn thành nên ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Ảnh: Ngọc Chí

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu liên quan, yêu cầu khẩn trương khắc phục, hoàn thành dứt điểm các dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phải kiểm điểm các tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, điều hành 4 dự án; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng hạng mục chậm tiến độ và việc thực hiện các cam kết.

Đối với nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư phải rà soát hợp đồng, xác định khối lượng công việc chậm tiến độ, trách nhiệm từng bên và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu không để việc xử lý chậm tiến độ chỉ dừng ở nhắc nhở hoặc chấp nhận gia hạn khi chưa đủ căn cứ. Chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ khắc phục cụ thể cho từng trường, báo cáo kết quả kiểm điểm và biện pháp xử lý trước ngày 25/10.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc hoàn thành 4 dự án giai đoạn 1, phối hợp các sở liên quan xử lý vướng mắc, báo cáo kết quả trước ngày 30/10.

Đồng thời, tăng cường giám sát tiến độ 5 dự án giai đoạn 2, không để lặp lại tình trạng chậm trễ. Sở Nội vụ được giao tham mưu xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, hoàn thành trước ngày 10/11.