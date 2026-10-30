Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng mức tăng GRDP 9 tháng đạt 9,06% mới là bước đầu, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi phải chuyển ngay thành “công việc cụ thể, con người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể”.

Phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 30/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang đối mặt khối lượng công việc rất lớn trong việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 6 sáng 30/10. Ảnh: Phước Sáng

Theo ông Được, tại kỳ họp, UBND TPHCM trình HĐND 17 nội dung, gồm 15 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nghị quyết cá biệt, tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản, thu hút nhân lực, phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và logistics tích hợp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố không chạy theo số lượng văn bản mà phải kiểm soát tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách.

Ông đề nghị các cơ quan chủ trì 15 nghị quyết chậm tiến độ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; đồng thời chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”.

Quy hoạch phải trở thành nguồn lực phát triển

Về quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 30/10. Ảnh: Phước Sáng

Ông Được cho rằng, thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện. UBND TPHCM sẽ cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch và danh mục dự án, ưu tiên giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tại buổi làm việc ngày 28/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực, kết quả của thành phố; đồng thời chỉ ra các hạn chế, khó khăn cần khắc phục và yêu cầu thành phố nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng và cải thiện đời sống người dân.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP TPHCM tăng 9,06%, quy mô khoảng 2,46 triệu tỷ đồng; thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài khoảng 17,8 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. Ngành du lịch đạt doanh thu 282.696 tỷ đồng, đón khoảng 8,51 triệu lượt khách quốc tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng đây mới là kết quả bước đầu, trong khi mục tiêu năm 2026 là tăng trưởng hai con số và thời gian còn lại không nhiều.

“Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phải được chuyển ngay thành công việc cụ thể, người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể”, ông Được nhấn mạnh.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp sáng 30/10. Ảnh: Phước Sáng

Đối với đầu tư công, thành phố yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thanh toán; kịp thời điều chuyển vốn đối với dự án không có khả năng giải ngân. Với đầu tư tư nhân, cần chuyển từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”.

Riêng việc di dời nhà trên và ven kênh rạch, thành phố phải giải quyết đồng bộ nơi ở mới, sinh kế mới và hạ tầng mới cho người dân.

Về an sinh xã hội, ông Được thông tin thành phố đã phát triển 13,55 triệu m² sàn nhà ở, bình quân 27,26m²/người; triển khai 22.874 căn nhà ở xã hội; di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Ngoài ra, hơn 5,6 triệu người được khám sức khỏe; 163/163 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 1.027 phòng học được đưa vào sử dụng trong đợt cao điểm 150 ngày.

Năm yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố sẽ tập trung thực hiện 5 yêu cầu.

Thứ nhất, các nghị quyết sau khi được HĐND thông qua phải được triển khai ngay, xác định rõ đầu mối, thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thành chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, nhũng nhiễu.

Thứ năm, lấy kết quả cuối cùng làm thước đo, từ việc dự án có được tháo gỡ, vốn có được giải ngân đến việc người dân có cảm nhận được sự thay đổi hay không.

Ông Được cam kết UBND TPHCM sẽ quyết liệt, sâu sát và rõ trách nhiệm hơn trong tổ chức thực hiện; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giám sát, đồng hành của HĐND và cử tri.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Phước Sáng

Chủ tịch TPHCM cam kết tạo điều kiện về quỹ đất cho các tổ chức tôn giáo Phản hồi các kiến nghị tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết những vấn đề chưa được giải đáp sẽ được UBND thành phố ghi nhận, chỉ đạo làm rõ và báo cáo đại biểu, cử tri trong thời gian tới. Trao đổi thêm về nhà ở xã hội, ông Được nhấn mạnh thành phố cần bảo đảm việc phát triển nhà ở đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu rất lớn của người thu nhập thấp. Đặc biệt, các sở, ngành và địa phương phải phối hợp xác định đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng người có nhu cầu thực sự, đúng quy định. Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư từ Nhà nước và xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ. Về quỹ đất phục vụ hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo và Phật giáo, ông Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố rất quan tâm, tạo điều kiện bố trí quỹ đất để các tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Thành phố chủ trương không phân biệt tôn giáo, ưu tiên tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực, triển khai các dự án phục vụ cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực y tế và các hoạt động xã hội khác. Ông mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp với chính quyền, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, vừa đóng góp cho sự phát triển của địa phương.