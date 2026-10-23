Dù quãng đường di chuyển từ Hà Nội tới đây mất hơn 7 tiếng nhưng cô gái trẻ vẫn thấy hào hứng vì được hòa mình vào khung cảnh xanh mát, trong lành và thưởng thức nhiều món ngon vùng cao hấp dẫn.

Xã Hồng Thái (thường được gọi là bản Hồng Thái) là một vùng cao nguyên xinh đẹp thuộc tỉnh Tuyên Quang (khu vực huyện Na Hang cũ), cách Hà Nội khoảng 260 - 270 km.

Vì nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển nên nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ và khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ từ 18-25°C.

Mỗi mùa, bản Hồng Thái lại mang một nét đẹp riêng. Mùa xuân, hoa lê, mận, đào bung nở. Mùa hè, không gian mát mẻ, trong lành, thích hợp dạo chơi, cắm trại giữa rừng nguyên sinh.

Mùa thu, khung cảnh tràn ngập sắc vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang hay mùa đông, núi rừng và bản làng ẩn mình trong biển mây, tạo cảnh tượng huyền ảo.

Đặc biệt, nếu ghé thăm nơi đây vào mùa lúa chín (tháng 9, 10 dương lịch), du khách còn có cơ hội trải nghiệm Lễ hội Mùa vàng được tổ chức thường niên tại địa phương với nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn.

Nữ du khách Hà Nội ghé bản Hồng Thái đúng mùa lúa chín, tháng 10/2026

Có dịp đặt chân đến bản Hồng Thái gần đây, Vũ Thuý Quỳnh Mai (SN 1997, ở Hà Nội) không khỏi ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên xanh mát, vừa có biển mây bồng bềnh, vừa có ruộng bậc thang rộng mênh mông.

Thời tiết ở đây cũng dễ chịu. Ban ngày có nắng nhưng vẫn mát, tối trời chuyển se lạnh, không khí trong lành.

Đặc biệt về đêm, trời quang và trong, không bị ô nhiễm ánh sáng nên thuận tiện cho du khách chiêm ngưỡng bầu trời sao và săn milky way (dải ngân hà).

“Mặc dù chuyến đi của mình hôm đó mất khoảng 7 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Hà Nội tới bản Hồng Thái, đặt chân đến nơi khi trời đã tối nhưng mình thấy xứng đáng vì được trải nghiệm một vùng đất mới tuyệt đẹp, từ cảnh quan, thời tiết đến ẩm thực, con người.

Bản Hồng Thái mùa này đẹp lắm, lúa bắt đầu chín vàng và đang vào vụ gặt nên tới đây dịp này, du khách còn được tận hưởng được cảnh sắc trời Tây Bắc hòa quyện vào mây. Không một bức ảnh nào có thể lột tả hết được vẻ đẹp này”, Mai cho hay.

Quỳnh Mai ấn tượng trước không gian trong lành với ruộng bậc thang, biển mây ở bản làng trên cao

Cô gái trẻ gợi ý, nếu đến bản Hồng Thái, du khách có thể kết hợp ghé thăm các homestay, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt và văn hóa của người bản địa hoặc check-in vườn hoa lê, đồi chè Shan tuyết cổ thụ, ruộng bậc thang Khau Tràng và săn mây…

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn thú vị cho chuyến trải nghiệm tại bản làng xanh mát này.

Mai tiết lộ, trong 3 ngày 2 đêm lưu trú ở bản, cô có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon truyền thống và đặc sản hấp dẫn như: thịt lợn chua, xôi ngũ sắc, canh cá tầm nấu lá chua, nộm rau dớn, măng rừng…

Thậm chí, nữ du khách 29 tuổi còn được trực tiếp vào bếp, quan sát quá trình chế biến từng món ăn của người địa phương hay nghe hướng dẫn cách làm thịt chua, canh sắn.

Ẩm thực bản Hồng Thái hấp dẫn với nhiều món đặc sản thơm ngon

“Các món ăn ở bản tuy dân dã, chế biến từ nguồn thực phẩm cây nhà lá vườn nhưng vẫn đủ hấp dẫn, khiến mình lưu luyến mãi.

Gà luộc chắc thịt, da vàng óng, chấm với muối trắng thêm vài lát ớt hay mắc khén đều ngon.

Cá suối chiên giòn rụm. Nộm rau dớn ăn giòn giòn, đậm đà. Xôi thì dẻo thơm, kết hợp cùng cá giã ớt ăn rất cuốn.

Đặc biệt có món canh sắn lạ miệng lần đầu tiên mình được thử nhưng mê ngay. Thậm chí, mọi người ngồi cùng bàn mình hôm đó đã ăn hết 4 bát canh sắn”, Mai chia sẻ.

Du khách vào bếp tự tay chế biến món ăn cùng người địa phương

Ngoài bữa ăn tại các homestay bản địa, Mai còn kết hợp khám phá ẩm thực truyền thống của bà con nơi đây khi ghé chợ phiên.

Cô ấn tượng trước sự đa dạng và giá thành các mặt hàng trong chợ, cầm 250.000 đồng mà mua đủ thứ sản vật tươi ngon vẫn còn dư tiền. Ví dụ: ngô luộc 10.000 đồng/3 bắp, bánh rán 10.000 đồng/3 chiếc, bún khô 40.000 đồng/gói…

Ảnh: Lina Vũ Mai