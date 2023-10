Nguyễn Phương Nhi là đại diện cho Việt Nam dự thi Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế 2023) đang diễn ra tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tên cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi. Khi chuyện bằng cấp của Á hậu Phương Nhi bị đưa ra bàn tán chưa dứt thì mới đây cô lại tiếp tục bị chỉ trích vì sai kiến thức cơ bản.

Theo đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip Á hậu Phương Nhi xuất hiện trên livestream cùng đại diện Cambodia trong khuôn khổ cuộc thi Miss International 2023.

Trong clip, Phương Nhi giới thiệu người đẹp này với khán giả. Tuy nhiên cô lại khẳng định: "She is Miss Cambodia, not Campuchia" (Cô ấy là Hoa hậu Cambodia, không phải Campuchia - PV).

Tuy nhiên, Á hậu Cambodia đứng cạnh giải thích, cô ấy là Hoa hậu đến từ Campuchia. Cambodia là tên phiên âm tiếng Anh của Campuchia. Lúc này, Phương Nhi tỏ thái độ ngạc nhiên.

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn cãi trên mạng xã hội. Nhiều người thất vọng khi Phương Nhi sai kiến thức cơ bản như vậy. Tuy nhiên cũng có một số người bênh vực cho rằng, đó chỉ là khoảnh khắc hiểu lầm nhất thời của cô trên livestream.

Á hậu Phương Nhi liên tục gây tranh cãi.

Trước đó, thông tin hồ sơ của Phương Nhi được đăng tải trên Fanpage chính thức của Miss International cũng gây bàn tán bởi cô không có bằng cấp nổi bật.

Phương Nhi được đánh giá có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ trong đấu trường nhan sắc Miss International. Trong hoạt động mới đây thuộc khuôn khổ cuộc thi, Á hậu Phương Nhi được gọi tên nhận giải phụ Miss Visit Japan. Chung kết cuộc thi Miss International 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tại Nhật Bản.

Thu Hà