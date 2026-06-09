Video: Lực lượng Tuần duyên Ấn Độ

Thông cáo trên mạng xã hội X của Lực lượng Tuần duyên Ấn Độ chiều 9/6 cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về việc tàu M/T Marivex bị tấn công bằng tên lửa, Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải Mumbai (MRCC) lập tức liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Oman (OMSC) nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc giải cứu thủy thủ đoàn. Cuộc giải cứu 24 thủy thủ Ấn Độ trên tàu M/T Marivex do các trực thăng của Hải quân Oman thực hiện”.

Các thủy thủ tàu M/T Marivex được giải cứu. Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Ấn Độ

Trong đoạn video đăng kèm thông cáo, các binh sĩ mặc quân phục có gắn quốc kỳ Oman trên tay áo đang sử dụng trực thăng để tiếp cận tàu M/T Marivex. Đoạn video cũng cho thấy khu vực tháp chỉ huy của tàu hàng đang bốc khói lớn do bị trúng đạn.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 8/6 tuyên bố các lực lượng Washington thực hiện lệnh phong tỏa hải quân gần khu vực eo biển Hormuz đã buộc phải vô hiệu hóa tàu M/T Marivex treo cờ Palau sau khi thủy thủ đoàn của tàu này từ chối tuân thủ chỉ thị từ các lực lượng Mỹ.