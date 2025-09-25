Đại tá Lương Quang Tuấn, Bộ tư lệnh 86 của Bộ Quốc phòng cho rằng, an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành một yếu tố cốt lõi quyết định sức mạnh quốc phòng và an ninh quốc gia. Ảnh: TK

Phát biểu tại tọa đàm “Nhu cầu đào tạo và tổ chức đào tạo an ninh mạng tại Việt Nam do Viện An ninh mạng phi truyền thống tổ chức ngày 25/9, đại tá Lương Quang Tuấn, Bộ tư lệnh 86 của Bộ Quốc phòng chia sẻ, trong thời đại số, không gian mạng đã trở thành lĩnh vực chiến lược quan trọng bậc nhất của mọi quốc gia.

“Khoảng 54% các quốc gia trên thế giới đã từng hứng chịu các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có cả các hệ thống quốc phòng. Vụ tấn công mạng vào Bộ Quốc phòng Ukraine năm 2022 là ví dụ điển hình, khi tin tặc tìm cách đánh cắp dữ liệu quân sự nhạy cảm, gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt chiến lược” ông Tuấn nói.

An ninh mạng – thành tố cốt lõi của an ninh quốc gia

Theo phân tích của Đại tá Lương Quang Tuấn, trong kỷ nguyên số, an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành một yếu tố cốt lõi quyết định sức mạnh quốc phòng và an ninh quốc gia. Các hệ thống vũ khí hiện đại, khí tài công nghệ cao, hệ thống chỉ huy – điều khiển, mạng lưới thông tin quân sự và các trung tâm dữ liệu chiến lược đều vận hành dựa trên nền tảng số. Chính sự phụ thuộc này mang lại ưu thế vượt trội về khả năng tác chiến, nhưng đồng thời cũng khiến lực lượng quốc phòng dễ bị tổn thương trước các cuộc tiến công mạng có chủ đích.

Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể tạo ra hậu quả tương đương, thậm chí nghiêm trọng hơn cả một đòn tấn công quân sự truyền thống. Đơn cử, việc xâm nhập và phá hoại hệ thống radar, hệ thống phòng không, hoặc làm tê liệt hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy tác chiến có thể khiến một lực lượng vũ trang bị tê liệt ngay từ khi chưa nổ súng. Cũng như vậy, việc đánh sập các hạ tầng trọng yếu như năng lượng, viễn thông quân sự có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng cơ động, tiếp tế và duy trì sức mạnh chiến đấu trên chiến trường.

“Trong tư duy chiến lược hiện đại, an ninh mạng phải được đặt ngang hàng với các thành tố cốt lõi khác của sức mạnh quốc phòng. Nếu như lãnh thổ, vùng trời và vùng biển là không gian bảo vệ truyền thống, thì không gian mạng chính là chiến trường mới, nơi diễn ra các hoạt động trinh sát, gián điệp, tấn công và phòng thủ với cường độ ngày càng gia tăng” Đại tá Lương Quang Tuấn nhấn mạnh.

Nhân lực an ninh mạng cho quốc phòng cấp thiết chưa từng có

Đại diện Bộ tư lệnh 86 cũng chia sẻ rằng hiện nhu cầu về nguồn nhân lực an ninh mạng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng hiện đang ở mức cấp thiết chưa từng có. Theo các nghiên cứu và dự báo của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Việt Nam sẽ cần đến hàng chục nghìn chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao trong vòng 10 năm tới để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong không gian số. Con số này không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô mà còn thể hiện tính phức tạp ngày càng cao của các nhiệm vụ an ninh mạng. Đặc biệt đáng lo ngại là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở cấp độ chuyên gia cao cấp - những người có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, khả năng đưa ra quyết định chiến lược và có thể dẫn dắt các đội nhóm chuyên môn. Những chuyên gia này không chỉ cần thời gian dài để đào tạo mà còn đòi hỏi quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều tình huống thực tế, điều mà hiện tại rất khan hiếm.

Nhu cầu về nhân lực an ninh mạng đang tăng đặc biệt mạnh mẽ tại các đơn vị tác chiến và trinh sát thuộc lực lượng an ninh quốc phòng. Khác với các lĩnh vực an ninh mạng dân sự tập trung chủ yếu vào bảo vệ, các đơn vị này cần những chuyên gia có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công, có thể hoạt động trong môi trường có tính đối kháng cao và áp lực thời gian lớn. Họ phải có khả năng thu thập thông tin tình báo mạng, phân tích các mối đe dọa tiềm ẩn, và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến mạng khi cần thiết. Điều này đòi hỏi một bộ kỹ năng rất đặc biệt, kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật sâu rộng với khả năng phân tích tình báo và tư duy chiến thuật quân sự.

Bên cạnh yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực an ninh mạng cũng đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Trước hết, đội ngũ chuyên gia cần có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), và đặc biệt là các công nghệ lượng tử đang nổi lên như một thách thức mới đối với an ninh mạng truyền thống. Họ phải không ngừng cập nhật và nghiên cứu để luôn đi trước một bước so với những kẻ tấn công, bởi trong lĩnh vực này, sự chậm trễ trong việc nắm bắt công nghệ mới có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa phức tạp, đa tầng là yêu cầu không thể thiếu, đòi hỏi không chỉ kiến thức lý thuyết vững vàng mà còn cần kỹ năng thực hành được rèn luyện qua nhiều tình huống thực tế.

Để khắc phục khoảng trống về nhân lực an ninh mạng và tạo dựng nền tảng vững chắc, Đại tá Lương Quang Tuấn cho rằng cần phải xây dựng chiến lược quốc gia về đào tạo nhân lực an ninh mạng. Chiến lược này cần đặt an ninh mạng trong mối quan hệ với an ninh quốc phòng, đồng thời gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Đào tạo nhân lực an ninh mạng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà phải hướng tới xây dựng một lực lượng vững mạnh, có khả năng bảo vệ chủ quyền số, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

“Đào tạo an ninh mạng cho lĩnh vực an ninh quốc phòng không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là yếu tố quyết định khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian mạng. Việc xây dựng một hệ thống đào tạo toàn diện, hiện đại và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực an ninh mạng quốc gia”, Đại tá Lương Quang Tuấn nói.