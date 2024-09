Sáng 23/9 (giờ Việt Nam), tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 1 năm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chương trình Unity Through Art - Gắn kết qua nghệ thuật nằm trong khuôn khổ sự kiện diễn ra sáng 23/9 (giờ Việt Nam) có sự góp mặt của nghệ sĩ đại diện các nước.

An Trần và San Trịnh được giao trọng trách đại diện cho nền âm nhạc và văn hoá Việt Nam biểu diễn tại chương trình này.

Trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng các nghị sĩ Mỹ, hai nghệ sĩ trẻ chơi guitar và saxophone bài dân ca Bắc Bộ Bèo dạt mây trôi. Đặc biệt, An Trần diện áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam khi biểu diễn.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, hai nghệ sĩ trẻ xúc động, tự hào. Họ chọn thể hiện bài Bèo dạt mây trôi - một trong những tác phẩm dân ca kinh điển của Việt Nam, quen thuộc với cả hai nên không mất nhiều thời gian tập luyện.

"Mỗi lần cùng nhau luyện tập, chúng tôi lại cảm nhận và có cảm xúc khác nhau về tác phẩm. Chúng tôi rất vui và tự hào vì sự thành công của tiết mục biểu diễn lần này. Rất mong trong tương lai gần, dù bất kể ở nơi đâu, sẽ một lần nữa có cơ hội được phục vụ âm nhạc cho người Việt Nam", San Trịnh và An Trần cho hay.

Kết thúc chương trình, hai nghệ sĩ trẻ vinh dự khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên bắt tay và chụp ảnh lưu niệm.

An Trần tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004, lần đầu xuất hiện trước công chúng khi biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu liveshow Dấu ấn 2013 của bố - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

An Trần từng diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam năm 2014, tham gia liên hoan One jazz festival tại Thái Lan năm 2015, Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời biểu diễn tại chương trình We are Asean We are One nhân Hội nghị cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019.

An Trần và San Trịnh. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ cũng làm đại sứ của Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn, đại sứ của trường đại học danh giá hàng đầu thế giới Berklee College of Music. An Trần là ca sĩ nhỏ tuổi nhất tham gia Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi 2023 và 2024.

San Trịnh tên thật là Trịnh Thy San, từng giành chiến thắng nhiều cuộc thi trong nước trước khi giành học bổng và theo học tại Berklee College of Music.

Anh chơi nhạc gần 20 năm, từng biểu diễn tại nhiều festival như Namn Show 2019 (Hoa Kỳ), Youth Jazz Festival 2017 (Malaysia), Monsoon Festival & Jack Thammarat Trio 2019 - Young Guitar Festival 2019 (Thái Lan), Vientiane International Jazz Festival 2019 (Lào)... và các jazz club quốc tế.