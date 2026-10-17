Với chủ đề “Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, APEA 2026 ghi nhận những doanh nghiệp, doanh nhân nổi bật về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển bền vững.

Tối 15/10/2026, tại GEM Center (TP.HCM), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – APEA 2026, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam.

Với chủ đề “Forging Legacy: Celebrating Excellence, Inspiring Tomorrow” (Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai) giải thưởng ghi nhận những đơn vị tiên phong đổi mới, có tầm nhìn dài hạn và đóng góp vào phát triển bền vững thông qua năm hạng mục gồm: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Thương hiệu truyền cảm hứng, Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch; Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Phát biểu khai mạc, TS. Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, hợp tác và nắm bắt cơ hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại APEA 2026. Ở hạng mục Doanh nhân xuất sắc châu Á, giải thưởng ghi nhận những doanh nhân với tầm nhìn, năng lực lãnh đạo và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững như: Ông Mai Thế Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí) và Ông Trần Khải Hoàn (Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Nam Á).

Hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng vinh danh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons nhờ sức ảnh hưởng tích cực của thương hiệu cùng sự tin tưởng, lựa chọn và ủng hộ của công chúng.

Hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh vinh danh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn (SIG) nhờ tốc độ phát triển ấn tượng và khả năng nắm bắt cơ hội mới.

Hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á vinh danh các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh bền vững, nội lực vững vàng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Hạng mục Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch tôn vinh các đơn vị có nền tảng quản trị vững vàng, triết lý lãnh đạo chuẩn mực và minh bạch trong hoạt động kinh doanh như: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công thương, Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

DANH SÁCH DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI APEA 2026 VIỆT NAM

Hạng mục Doanh nhân xuất sắc châu Á

- Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng giám đốc Amway Việt Nam.

- Ông Lý Anh Duy Quang – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam.

- Ông Nguyễn Hữu Đặng – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

- Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group).

- Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

- Ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

- Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

- Ông Paul William McLaughlan – Tổng giám đốc Công ty TNHH Schoeller-Bleckmann Việt Nam.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- Ông Vũ Hà Quân – Tổng giám đốc Công ty SpaceSpeakers Label.

Hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

- Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (SIG).

- Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF).

Hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng

- Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.

- Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

- Generali Việt Nam.

- Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam.

- Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

- KIẾN Á Group.

- Masterise Homes.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group).

- Công ty TNHH Minh Long I.

- Công ty Cổ phần OSI Holdings.

- Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam.

- Huy Thanh Jewelry.

- Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

- Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX.

- Bia Saigon.

- 333

- Ngân hàng Số Vikki.

- Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

- Công ty SpaceSpeakers Label.

- Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group).

Hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á

- Chứng khoán An Bình (ABS).

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

- Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.

- BMB Steel.

- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).

- Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

- Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI.

- Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore.

- Đảo Ký Ức Hội An – Công ty Cổ phần Gami Hội An.

- Generali Việt Nam.

- Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam.

- Công ty Tài chính TNHH HD SAISON.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

- Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam.

- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam).

- Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC.

- Tập đoàn Gemadept.

- HDSecurities.

- Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam.

- Tập đoàn KN Holdings.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS.

- Masterise Group.

- Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

- Công ty Cổ phần Nội thất NEM.

- Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

- One Mount Group.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín (PPL).

- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Richy Group.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX.

- Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

- Công ty TNHH Schoeller-Bleckmann Việt Nam.

- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk.

- Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian.

- Tập đoàn Sunhouse.

- Ngân hàng Số Vikki.

- Vinafeed Group.

- Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

- Wipro Consumer Care Việt Nam.

Hạng mục Doanh nghiệp quản trị bền vững và minh bạch

- Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

- Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease.

- Công ty Tài chính TNHH HD SAISON.

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

- Ngân hàng TMCP Nam Á.

- Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

- Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh – IPP Travel Retail.

- Nha khoa Parkway, do PW Holding JSC sở hữu và quản lý.

- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian.

- Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

- Công ty TNHH Schoeller-Bleckmann Việt Nam.

- Vạn Xuân Group.

Ra đời năm 2007, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) do Enterprise Asia tổ chức, nhằm vinh danh các doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc. Hiện diện tại 16 thị trường châu Á, APEA thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển tinh thần kinh doanh trong khu vực.

Bích Đào