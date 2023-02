Bắc Giang: Công an xác minh 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng

Sáng 28/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân bà Hoàng Thị Tr. (SN 1965) và ông Trần Văn Q. (SN 1964 - chồng bà Tr.) tử vong ở phòng ngủ của gia đình, tại thôn Biển Giữa, xã Biển Động.

Trước đó, khoảng 20h tối 27/2, quần chúng nhân dân phát hiện bà Hoàng Thị Tr. và ông Trần Văn Q., tử vong tại phòng ngủ của gia đình.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” nên Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển toàn bộ tài liệu, vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Đến 22h cùng ngày, Tổ công tác của công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường. Ngay trong đêm 27 rạng sáng 28/2, Công an huyện Lục Ngạn, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Tr. và ông Q.