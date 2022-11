Bài 1: Hành trình chuyển hóa bản ma túy khét tiếng Pa Mu

Bản ma túy khét tiếng

Trong ký ức của những người dân xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) - bản Pa Mu vẫn hằn in những hình ảnh về ma túy và cái chết trắng.

Giai đoạn 2017-2020, Pa Mu nổi lên thành tụ điểm ma túy phức tạp. Với con đường độc đạo nối từ tuyến đường đi Pa Tẩn - Mường Tè, bản Pa Mu nằm cheo veo trên một ngọn đồi, phía sau là cánh rừng dẫn sang phía bên kia biên giới.

Là nơi sinh sống của hầu hết bà con dân tộc Mông, bản Pa Mu những năm 2017 bắt đầu xuất hiện những “kẻ lạ mặt” mang theo ma túy đến tiếp cận. Thời gian đầu chỉ lác đác một vài người, nhưng càng về sau, các đối tượng buôn ma túy như truyền tai nhau về tụ điểm này, số người đến ngày một đông.

Bản Pa Mu nằm giữa bốn bề núi rừng Tây Bắc

“Đi đâu cũng thấy người nghiện, ở các mé rừng hay các góc khuất trong bản đều không khó để thấy cảnh người hút chích”, người dân bản Pa Mu nhớ lại. Thống kê cho thấy, dù chỉ có khoảng 500 nhân khẩu nhưng bản Pa Mu có thời điểm có đến hơn 40 con nghiện.

Chính vì có nhiều con nghiện nên bản Pa Mu xuất hiện các điểm bán lẻ ma túy. Cũng từ đây, những “ông trùm” ma túy bắt đầu nhen nhóm, uy hiếp sự bình yên của bản làng vùng cao Tây Bắc.

Kế hoạch 519 và những cuộc truy quét liên tiếp

Nhận diện tội phạm ma túy đang gieo rắc nơi bản làng Pa Mu, tháng 4/2021, Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch 519 nhằm triệt xóa tụ điểm ma túy khét tiếng này.

Kế hoạch trên chia thành 3 giai đoạn đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng thành lập Tổ công tác tại bản Pa Mu (xã Hua Bum) thường trực nắm bắt, kiểm soát tình hình tại bản.

Nhiều điểm nóng ma túy được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chức năng, từ đó hàng loạt các chuyên án được xác lập, triển khai bài bản, triệt phá các tụ điểm ma túy.

Nổi bật nhất trong các chuyên án thuộc kế hoạch 519 là Chuyên án 521T. Chuyên án này huy động đến gần 200 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Bộ đội biên phòng. Tầm ngắm của Ban Chuyên án là tụ điểm của Lò Thị Mỷ (42 tuổi). Tụ điểm ma túy này có tính chất phức tạp khi có sự cấu kết giữa người tha tù về, người có tiền án, đặc biệt là có mối quan hệ dòng tộc.

Công an xã chính quy bám bản, giữ bình yên ở Pa Mu

Với sự tham gia của 150 cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng Biên phòng và Công an, chuyên án trên được xác lập nhằm xóa sổ tụ điểm ma túy được mệnh danh 'phức tạp nhất' tại bản Pa Mu, xã Hua Bum.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2022, sau mười tháng triển khai kế hoạch 519, lực lượng công an, biên phòng tỉnh đã phối hợp điều tra, bắt giữ 40 vụ, 52 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ gần 10kg heroin, 1,4kg thuốc phiện và hơn 2kg ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ bốn vụ, bắt giữ tám đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Hồi sinh

Những ngày tháng 11/2022, bản Pa Mu (xã Hua Bum) hiện lên với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Không còn cảnh nhếch nhác, hoang lạnh vì cảnh ma túy bao trùm, Pa Mu khang trang với con đường trải bê tông lên tận từng nhà dân; điện chiếu sáng cao áp được lắp đặt, nửa đêm, bản làng rực sáng giữa núi rừng…

Ở trong bản, không còn hình ảnh dật dờ những con nghiện, Pa Mu nay rộn ràng tiếng trẻ cười đùa, những nếp nhà ngày một khang trang, những điểm nóng ma túy nay lùi vào quá khứ.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Linh, Trưởng công an xã Hua Bum chia sẻ, hiện nay tình hình an ninh tại Pa Mu đã được kiểm soát. Ngoài việc tuần tra thường xuyên của lực lượng chức năng, hệ thống camera an ninh phát huy nhiều tác dụng.

"Trước đây nhiều đối tượng lạ mặt lui tới Pa Mu bán ma túy, nhưng hiện nay, chỉ cần một đối tượng khả nghi tiếp cận bản sẽ lọt vào tầm ngắm của chốt kiểm soát. Cùng với đó, công tác nghiệp vụ của lực lượng công an và bộ đội biên phòng được thực hiện thường xuyên đã xóa sổ bản ma túy Pa Mu", Thiếu tá Linh nói.

Bản làng Pa Mu bình yên sau Kế hoạch 519

Ông Đỗ Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum cho biết, tình hình bản Pa Mu hiện nay đã ổn định, bà con chuyên tâm phát triển kinh tế nhờ bám rừng. Chính quyền các cấp cần tập trung mọi nguồn lực để giúp bà con phát triển kinh tế, xóa nghèo.

Theo ông Ngọc, xã biên giới Hua Bum có diện tích tự nhiên hơn 26 nghìn hecta, gồm 6 bản, 488 hộ, với 2.234 nhân khẩu. Định hướng phát triển kinh tế của Hua Bum theo ông Ngọc là phát triển chăn nuôi và trồng cây dược liệu, cây thảo quả và các loại cây cho giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, việc vận động người dân giữ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Với sự quyết liệu của Tỉnh ủy Lai Châu, nổi bật nhất là việc thực hiện Kế hoạch 519, bản Pa Mu như được hồi sinh từ chính ‘vũng lầy’ ma túy. Bình yên hôm nay có được là sự đánh đổi bằng máu, mồ hôi và những hi sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sỹ Công an, Biên phòng và các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu.

Hà An