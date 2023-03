Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 với chủ đề hãy tưởng tượng em là siêu anh hùng.

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi là Ant Man đây,

Tôi sẽ kể cho anh bạn nghe nhiệm vụ mới mà tôi đang nỗ lực hoàn thành nhé. Vừa qua, ngoài những việc tôi đang làm để giúp đỡ Trái Đất, tôi còn nhận thêm nhiệm vụ là khiến mọi cung đường đều trở nên an toàn với trẻ em.

Với tôi đây cũng là nhiệm vụ khá khó khăn nhưng tôi tự tin với sự nỗ lực của mình cũng như các cộng sự tôi có thể làm tốt công việc này.

Anh bạn biết đó, trong những năm gần đây tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông ngày càng gia tăng, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội, nhất là tai nạn giao thông với trẻ em.

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông, theo tôi trước hết phải giáo dục Luật Giao thông, ý thức và văn hóa tham gia giao thông cho mọi đối tượng trong đó có trẻ em.

Vì thế, hiện nay tôi đang cùng với cộng sự của mình xây dựng chiến lược truyền thông về giáo dục an toàn giao thông dành cho trẻ em.

Ngoài việc xây dựng môi trường giáo dục chứa đựng nội dung tuyên truyền về ATGT chúng tôi còn tăng cường các hoạt động truyền thông, đa dạng các hình thức như phổ biến đến từng em học sinh các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, hệ thống các biển báo giao thông đường bộ; Các kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: Quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; cách lựa chọn mũ đạt tiêu chuẩn an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng cách.



Ngoài ra, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, xử lý tình huống khi tham gia giao thông cũng được chúng tôi xác định là một trong những nội dung quan trọng.

Chúng tôi còn triển khai việc ký cam kết cũng như theo dõi từng bạn học sinh trong quá trình tham gia giao thông nếu các em có sai thì hệ thống sẽ nhắc nhở ngay.

Cùng với đó, chúng tôi cũng đã xây dựng chiến lược tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non về giáo dục ATGT để các giáo viên có thể tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục theo hướng trải nghiệm, thực hành.

Thay vì tổ chức cho trẻ học Luật Giao thông qua tranh, ảnh, video trong lớp giáo viên cho trẻ đóng vai, thực hành một số quy định của Luật Giao thông ở khu vui chơi giao thông của trường hoặc giáo viên tự sắp xếp, bố trí trong lớp hoặc ngoài sân trường...

Giáo viên có thể sử dụng các trò chơi để xây dựng các mô hình giao thông để giáo dục ATGT cho trẻ.

Đó là những kế hoạch trước mắt còn về lâu dài chúng tôi sẽ tính toán thêm để phù hợp với tình hình thực tế tại từng quốc gia cũng như từng trường học. Thư cũng đã dài, tôi xin phép dừng bút tại đây nhé. Chúc anh bạn mạnh khỏe và nhiều thành công!

Chào tạm biệt anh bạn tốt nhé!

Ký tên:

Ant Man!