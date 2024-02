Năm 2024, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Tiếng Anh là: "At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit".

Chủ đề của cuộc thi năm nay gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874-2024).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53.

... Ngày.... tháng.... năm...

Chào các bạn - thế hệ tương lai của chúng tôi!

Tôi đang viết bức thư này vào năm 2024, sau 150 năm kể từ khi Liên Hiệp Bưu chính Thế giới (UPU) được thành lập, trước những biến đổi khí hậu nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải hứng chịu.

Để tôi kể cho bạn nghe về Hà Nội những ngày giáp Tết, trời nồm ẩm và ô nhiễm nghiêm trọng. Trước đó, Hà Nội nhiều lần đứng top đầu thế giới về mức độ ô nhiễm, và những ngày này cũng không phải ngoại lệ.

Nhớ lại mùa hè năm 2023, Việt Nam ghi nhận nhiều đợt nắng nóng kỷ lục. Khẩu trang, áo chống nắng không còn đủ sức để che chắn cho chúng tôi mỗi lần đi ra đường. Chúng tôi cũng “trở về tuổi thơ” với những ngày cắt điện luân phiên vì quá tải vào trưa hè tháng 6, tháng 7. Với chúng tôi, đó là một nỗi ám ảnh.

Trên thế giới, mức độ biến đổi khí hậu sau đại dịch đã chuyển biến xấu hơn tôi nghĩ. Hai trận động đất liên tiếp trong vòng 12 tiếng xảy ra tại miền Trung và miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2023 như một nỗi kinh hoàng với toàn thế giới. Trận động đất ấy cũng đã gây thiệt hại 163 tỷ USD - con số khổng lồ với đất nước này.

Chúng tôi cũng chẳng thể nào quên từng hecta rừng bị biến mất vì cháy; từng ngôi nhà, của cải bị cuốn đi vì lũ lụt. Thiên tai nối tiếp thiên tai, nhiều đến nỗi tôi chẳng thể kể hết.

Thật tồi tệ, phải không? Vì vậy, thế giới mà tôi mong bạn được kế thừa sẽ không xuất hiện những “nỗi đau” mà chúng tôi đang phải gánh chịu.

Tôi tin mọi thứ sẽ tích cực trở lại khi chính sách Ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu được Liên hợp quốc đưa ra trong 17 mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu này mong muốn các nước sẽ tăng cường khả năng chống chịu và thích nghi với rủi ro; lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển; giáo dục nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho từng địa phương, người dân. Tôi tin, chính phủ sẽ luôn cố gắng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Là một người trẻ sống trong những ngày tháng mẹ thiên nhiên giận dữ, tôi hiểu hơn bao giờ hết tầm quan trọng của ý thức cá nhân. Ý thức sẽ biến mọi thiên tai dữ dằn trở nên êm dịu. Tôi mong bạn sẽ được sống trong thế giới tất cả mọi người luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, một tập thể cùng nhau cố gắng giữ gìn những mảng xanh.

Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày hạn chế rác thải nhựa. Các dự án thu gom pin, túi nilon, giấy, quần áo cũ được hưởng ứng nhiều hơn. Chúng tôi cũng dần ưa chuộng các sản phẩm túi vải, làn cói. Đặc biệt, có những chiếc túi xách được làm từ những gói mì tôm do chính tay các bạn khuyết tật sáng tạo nên.

Một thế giới có những con người tử tế, chắc hẳn sẽ thật đáng sống, phải không? Và tôi mong, những hình ảnh ấy lại xuất hiện nhiều hơn nữa trong thế giới mà bạn đang tồn tại.

Tôi mong bạn sẽ sống ở một thế giới có ít thiên tai xảy đến. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn bởi mỗi ngày mình được hít thở bầu không khí trong lành, chiếc khẩu trang không còn là vật bất ly thân mỗi lần rời khỏi nhà.

Bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc với mảng xanh mà công dân toàn cầu đã nỗ lực trồng mỗi năm, mãn nguyện vì được sống tại một thế giới mà chỉ cần hít đầy lồng ngực, bạn sẽ sảng khoái, hứng khởi để tiếp tục làm việc.

Bạn có đang cảm nhận rõ điều ấy không? Tôi hy vọng, bạn đang vui với bầu không khí thật trong lành ấy. Hãy cảm nhận và trân trọng nó. Hãy giữ gìn thật kỹ bầu không khí này, như cách chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày.