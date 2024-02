Năm 2024, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề là: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Tiếng Anh là: "At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit".

Chủ đề của cuộc thi năm nay gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874-2024).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53.

... Ngày.... tháng.... năm...

Chào các bạn - thế hệ tương lai của chúng tôi!

Tôi viết những dòng chữ này gửi đến các bạn những lời chào thân mến từ thế giới nơi tôi đang có mặt. Đây không chỉ là một bức thư bình thường, mà là một lá thư đánh dấu hành trình 150 năm qua của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Kể từ năm 1874 đến nay, UPU đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Thế giới ở những năm đầu UPU được thành lập khác rất nhiều so với thế giới hiện tại của chúng tôi. Và chắc chắn rằng, dù không biết bao nhiêu năm nữa các bạn mới đọc được bức thư này, thế giới các bạn sống cũng sẽ khác thế giới của chúng tôi bây giờ.

3 năm qua, khi hứng chịu Covid-19, thế giới của chúng tôi đồng thời hứng chịu cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch. Nền giáo dục thế giới đã và đang chứng kiến lỗ hổng giáo dục gần như không thể khắc phục được đối với việc học tập của trẻ em.

Tôi viết bức thư này gửi tới các bạn - tương lai của chúng tôi – với sự mong muốn các bạn được biết rằng hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Chúng tôi đã đặt nhiều tâm huyết vào những hành động để đạt được mục tiêu này. Vì vậy, hy vọng rằng những cố gắng và nỗ lực của chúng tôi, tới thời điểm các bạn đang sinh sống, đã đạt được nhiều kết quả lớn lao, với những lỗ hổng về giáo dục đã được 'vá' kín.

Đó là thế giới mà tất cả người dân trên toàn thế giới đã và sẽ tiếp tục cung cấp giáo dục chất lượng, bởi đó là nền tảng để tạo ra một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Tất cả bé gái và bé trai hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học có chất lượng, bình đẳng một cách miễn phí, nhằm đạt được kết quả có hiệu quả tốt.

Tất cả bé trai và gái được tiếp cận giáo dục mầm non và giáo dục tiền tiểu học có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng cho các em vào tiểu học. Tất cả phụ nữ và nam giới đều có quyền tiếp cận một cách bình đẳng tới giáo dục kĩ thuật, dạy nghề có chất lượng, kể cả ở bậc đại học.

Những bất bình đẳng giới trong giáo dục đã được xóa bỏ. Tất cả các thanh niên và một tỷ lệ đáng kể người lớn đạt được trình độ xóa mù chữ.

Ở thế giới chúng tôi hy vọng các bạn kế thừa, tất cả mọi người đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giáo dục về sự phát triển bền vững và các lối sống bền vững, về quyền con người, bình đẳng giới, thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình và không bạo lực, về công dân toàn cầu và tôn vinh sự đa dạng của văn hóa và sự đóng góp của văn hóa vào việc phát triển bền vững

Các cơ sở giáo dục dành cho trẻ em, người khuyết tật được xây dựng và nâng cấp. Môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả được cung cấp cho tất cả mọi người.

Và đặc biệt, đội ngũ thầy cô giáo có trình độ cao ở châu Âu cũng như châu Á, châu Mỹ, châu Phi… được đảm bảo đầy đủ cả về số lượng và chất lượng.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn. Rất hy vọng rằng cuộc sống nói chung và việc học tập của bạn sẽ tràn đầy niềm vui, đạt hiệu quả cao. Bạn nhé, hãy gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà các bạn đã được thừa hưởng từ quá khứ cũng như hãy kế thừa để xây dựng tương lai tươi sáng cho những thế hệ tiếp sau.

Trân trọng

Ký tên