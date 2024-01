Chủ đề cuộc thi viết thư UPU năm nay như sau: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit”.

Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong năm 2024 (1874-2024). Khi viết thư UPU, các em học sinh lưu ý một số điểm quan trọng, đó là:

- Bức thư viết dưới dạng văn xuôi và phải theo đúng thể thức của một bức thư: Phần đầu thư có thời gian, địa điểm viết thư, đối tượng gửi thư, lý do viết thư; Phần nội dung thư chuyển tải toàn bộ chủ đề bức thư; Phần cuối thư là những thông điệp được người viết gửi gắm, có lời chào tạm biệt và ký tên người viết.

- Các em không viết bức thư dài quá 800 từ, luôn ghi đầy đủ địa chỉ của mình trên góc trên cùng bên trái của bức thư và lưu ý không viết tên hay địa chỉ của mình (tức là không viết thông tin cá nhân) trong phần nội dung bức thư.

- Trước khi gửi đi, bức thư phải được cho vào phong bì, dán tem bưu chính và ghi số hiệu 11611 ngoài phong bì. Đó là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, nơi nhận những bức thư của các em.

- Em hãy viết bức thư của mình bằng những câu văn rõ ràng, mạch lạc và có cảm xúc. Nên tránh cách viết thư theo kiểu trình bày tư liệu khô khan, liệt kê hay kể lể chung chung. Nếu trong bức thư có nhiều hình ảnh sinh động, hoặc cách so sánh hợp lý thì càng lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc.

Dưới đây là một bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53 để các em học sinh cùng tham khảo:

... Ngày... tháng... năm

Chào bạn,

Tôi viết thư này ngay khi biết được chủ đề cuộc thi viết thư UPU năm nay - cuộc thi gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874-2024): “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”.

Bạn có biết rằng thế giới của chúng ta - tôi muốn gọi như vậy dù có thể bạn còn chưa xuất hiện ở thời điểm tôi viết thư - vừa trải qua một năm 2023 đầy biến động trên mọi lĩnh vực. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy đau lòng nhất khi biết được đó là năm 2023, gần 1 tỷ người phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và hiện có 45 triệu trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cấp tính.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo có đến 783 triệu người đi ngủ với bụng đói mỗi đêm và một số người đang trên bờ vực chết đói…

Khi bạn đọc những dòng này, tôi hy vọng rằng hành tinh của chúng ta đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với thời điểm tôi đang sống. Điều mong muốn nhất của tôi đó là không còn nạn đói hoành hành trên Trái đất này.

Tại sao đó lại là điều mong mỏi nhất của tôi đối với thế giới tương lai – nơi có bạn? Chắc rằng bạn sẽ đặt câu hỏi như vậy. Đó là bởi vì từ nhỏ tới giờ, dù mới chỉ một vài lần tôi hơi bị đói do mải chơi chậm về ăn hoặc do mẹ bận việc nấu cơm muộn… nhưng tôi cũng cảm nhận được khi bị đói sẽ khó chịu như thế nào.

Tuy nhiên, lý do chính là cụ của tôi, người năm nay đã gần 100 tuổi, đã từng trải qua trận đói lịch sử tại Việt Nam hồi năm 1945. Cụ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về những ngày đói khổ đó và những câu chuyện cụ kể đã khiến tôi rất xúc động.

Từ những câu chuyện đó, cụ luôn dặn tôi phải trân trọng đồ ăn thức uống, không được lãng phí. Khi có thể, hãy san sẻ cho những người nghèo đói hơn mình.

Tôi cũng được biết nếu bị đói kéo dài, mọi người, nhất là trẻ em, sẽ bị suy dinh dưỡng, không đủ sức khỏe để học tập và làm việc. Cơn đói sẽ khiến mọi người cảm thấy khổ sở, chỉ tìm cách để có đồ ăn chứ không còn tâm trạng làm gì khác.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với bạn về hy vọng của tôi đối với tương lai, rằng bạn sẽ thừa hưởng một thế giới mà không còn nạn đói. Liên hợp quốc đã đặt mục tiêu “Xóa đói” ở số 2 trong số 17 mục tiêu là mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Vì thế, tôi hy vọng rằng các bạn khi đó đã nhận được kết quả từ những hành động của chúng tôi hiện nay. Ở thế giới của chúng ta khi đó, tất cả mọi người được đảm bảo quyền tiếp cận thức ăn an toàn, dinh dưỡng, đầy đủ quanh năm cho tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo và người dễ bị tổn thương, kể cả trẻ sơ sinh.

Tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn thế giới được chấm dứt, bao gồm cả các mục tiêu hạn chế tối đa tình trạng thấp còi và gầy còm ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Để có được những điều trên, chắc chắn rằng năng suất nông nghiệp đã được tăng lên nhiều lần cũng như thu nhập của các nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ, đặc biệt là của phụ nữ, người dân bản địa, gia đình nông dân, người chăn gia súc và ngư dân cũng được tăng lên. Thế giới đã tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư trong các lĩnh vực quan trọng để tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất…

Tôi hy vọng rằng bạn đang sống ở một thế giới như vậy.

Trân trọng

Ký tên