Bài tràn ngang hành trình xuyên Việt tươi đẹp tuyệt vời

Mới đây, cây bút Anna Murphy của tạp chí Anh danh tiếng The Times đã đăng tải bài viết về những ấn tượng của cô trong hành trình trở lại Việt Nam sau đại dịch.

VietNamNet lược dịch lại nội dung bài viết "Return to Vietnam: from south to north on an immersive tour" (tạm dịch: Quay trở lại Việt Nam: từ Nam ra Bắc, một hành trình ấn tượng) của tác giả Anna Murphy.

Việc băng qua đường ở Sài Gòn thôi cũng đủ khiến tôi băn khoăn. Nhưng rồi tôi được một người dân địa phương hướng dẫn đi xe máy ga ở mảnh đất nhộn nhịp này. Anh ấy bảo tôi chỉ cần giữ đều tốc độ và luôn nhìn về phía trước. Tuy rất sợ nhưng cuối cùng tôi cũng làm được.

Thậm chí, giờ đây tôi còn chuẩn bị tham gia vào tour của Vespa Adventures, một công ty cung cấp các chuyến tham quan bằng xe tay ga tại các trung tâm nổi tiếng khắp Việt Nam, trên chiếc Vespa cổ của mình. Liệu may mắn của tôi có còn tiếp diễn? Tôi cảm thấy như mình là một phần của đoàn tham quan trong những chiếc áo màu cam nổi bật. Dừng trước đèn giao thông, chúng tôi có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống của những người dân mồ hôi đổ đầm đìa, chân đi dép xỏ ngón và đôi khi phía sau đèo thêm hai, ba đứa trẻ hoặc hàng chục con gà. Trong khoảnh khắc, bạn thấy mình như đang sống cuộc sống của họ hơn là cảm giác của một vị khách du lịch phương xa. Họ cất tiếng chào và nhanh chóng biến mất chỉ trong tích tắc.

Chắc chắn là có căng thẳng, nhưng trong số rất nhiều chuyến thăm của tôi đến các thành phố khác của châu Á, thì đây là lần tôi cảm thấy được sự gần gũi và thân thiện nhất. Tôi đã khám phá thành phố này theo cách mà trước đây tôi chưa từng làm. Đó là vi vu trên một chiếc xe máy.

Sự gần gũi của người dân nơi đây còn có thể tìm thấy trong những con hẻm dài ngoằng phủ khắp thành phố. Tác giả

Sự gần gũi của người dân nơi đây còn có thể tìm thấy trong những con hẻm dài ngoằng phủ khắp thành phố. Dù chật chội nhưng nơi đây vẫn tràn đầy nhựa sống. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp cảnh người dân ngồi chật kín trên những chiếc ghế nhựa để ăn phở vào tất cả các buổi trong ngày. Dù hướng dẫn viên trong đoàn nói với chúng tôi rằng ngày nay hầu hết người Việt Nam không theo một tôn giáo nào. Nhưng tôi không nghĩ vậy mà cho rằng "phở" giống như một thứ tôn giáo phổ biến ở mảnh đất hình chữ S này.

Dù đang sống ở thế kỷ 21 nhưng một trong những điều thú vị khi tới Việt Nam là du khách sẽ có cơ hội được "du hành thời gian" để trở lại quá khứ. Đoàn chúng tôi tiếp tục đến thung lũng Sapa, gần biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Sapa là nơi du khách có thể ghé thăm những làng bản trường tồn với thời gian giữa cánh đồng lúa bạt ngàn.

Ghé thăm Ninh Bình, vùng đất được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" của Việt Nam Ghé thăm Ninh Bình, vùng đất được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" của Việt Nam, chúng tôi có cơ hội được chèo thuyền trên sông Ngô Đồng và chứng kiến một trong những cảnh quan thiên nhiên ấn tượng bậc nhất. Dòng sông như điểm nhấn giữa những cánh đồng lúa xanh rực rỡ, xa xa là núi non trùng điệp tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.

Ở đây, nhiều phụ nữ lớn tuổi mặc trang phục thêu và mũ truyền thống của dân tộc họ, có thể là màu đỏ cho người Dao đỏ bản địa hoặc màu chàm đặc trưng của người H'mong đen. Hướng dẫn viên của chúng tôi những ngày này là một người H'mong tên là So. So giải thích: “Tên dân tộc tôi bắt nguồn từ những vết chàm trên da. Ngày nay, chúng tôi chỉ mặc trang phục của họ vào những dịp đặc biệt trong năm mà thôi".

