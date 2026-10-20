Đây là chiếc áo gây bàn tán nhất vì có giá trị cao nhất trong lịch sử các show diễn của Victoria’s Secret. Kylie Jenner cũng là ngôi sao đầu tiên không phải "thiên thần" Victoria’s Secret được khoác lên mình chiếc áo ngực huyền thoại được chờ đợi nhất mỗi show diễn.

Chiếc áo ngực trị giá 1300 tỷ đồng được Kylie Jenner trình diễn trong show Victoria’s Secret 2026 ở Los Angeles. Ảnh: FilmMagic

Theo PEOPLE, người đẹp 29 tuổi hoàn toàn làm chủ catwalk với sự cổ vũ của bạn trai Timothée Chalamet - nam diễn viên đẹp nhất thế giới - ở hàng ghế khán giả. Kylie Jenner mặc thiết kế nội y chế tác tinh xảo từ 4.410 viên kim cương tự nhiên được gọt đẽo theo 7 kiểu cắt khác nhau với điểm nhấn trung tâm là viên kim cương vàng rực rỡ dạng chữ nhật chế tác hình vương miện nặng tới 75.54 carat. Thiết kế này chính thức lập kỷ lục là chiếc Fantasy Bra đắt giá nhất trong lịch sử Victoria’s Secret với trị giá lên tới 50 triệu USD.

Kylie Jenner lộng lẫy với chiếc cánh thiên thần.

Adam Selman - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Sáng tạo của Victoria’s Secret nói lý do chọn Kylie Jenner mặc chiếc áo ngực đắt nhất lịch sử là vì cô là một biểu tượng văn hóa đại chúng. "Kylie thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ thời trang, văn hóa, truyền hình hay bất kỳ lĩnh vực đơn lẻ nào. Đó cũng chính là những gì chúng tôi đang thực hiện. Show diễn này có quy mô vô cùng lớn, là một chương trình giải trí thực thụ và tôi nghĩ cô ấy là nhân tố kích hoạt tuyệt vời cho điều đó. Cô ấy đã tự tạo ra một nền văn hóa cho riêng mình", ông chia sẻ với tờ Vogue.

Cận cảnh chiếc áo 50 triệu USD.

Ông Adam Selman cho biết chiếc Fantasy Bra mà Kylie Jenner mặc chính xác là một tác phẩm trang sức và nghệ thuật vô cùng xa xỉ, đạt đến tiêu chuẩn cấp bảo tàng.

Chiếc Fantasy Bra đầu tiên ra mắt vào năm 1996 do siêu mẫu Claudia Schiffer trình diễn đính hơn 100 carat kim cương có giá 1 triệu USD. Trước Kylie Jenner, Gisele Bündchen từng trình diễn chiếc Fantasy Bra đắt nhất lịch sử vào năm 2000 trị giá 15 triệu USD, chế tác từ 1.300 viên đá quý.

Video: Page Six