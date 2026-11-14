Bản tin cuối ngày 14/11: Bắt chủ kênh TikTok đăng video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy; Mỹ và Iran lo ngại ông Netanyahu có thể phá hỏng nỗ lực đàm phán; Vinicius vẽ 2 siêu phẩm, Brazil vẫn thất bại trước Nhật Bản