Bản tin cuối ngày 15/11: Ô tô 4 chỗ bất ngờ lao xuống hồ, hai người nhận là chủ xe tiết lộ nguyên nhân; Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích ông Zelensky trong hồi ký mới; MU mất bộn tiền cho ghế HLV ở Old Trafford