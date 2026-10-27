Bản tin cuối ngày 27/10: Phụ xe cầm gậy bóng chày đánh gãy tay tài xế ô tô; Ông Putin có cuộc điện đàm hiếm hoi với lãnh đạo Na Uy, Phần Lan; Ông Trump nói tu sửa Nhà Trắng có tác dụng thư giãn