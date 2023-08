- Sẽ xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá lúa gạo

Đây là nhiệm vụ mà lực lượng quản lý thị trường đặt ra nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ Công Thương, đảm bảo giá lúa gạo ổn định trước diễn biến mới của thị trường gạo thế giới.

Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị 24 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay (theo VTV).

Sẽ xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá lúa gạo (Ảnh: TCCT)

- Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an tăng kiểm tra đột xuất casino

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công an, UBND 17 tỉnh/thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang...) đề nghị tăng cường quản lý hoạt động giám sát, kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng. Mục đích nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. (Xem thêm)

- 20 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã phát điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến hết ngày 18/8, có 20 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới. Tổng công suất của 20 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp là 1.171,72 MW. Cũng tính đến hết ngày 18/8, đã có 79/85 dự án với tổng công suất 4.449,86 MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện (theo VTC News).

- Một tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư nhà máy điện tại Ninh Bình

Tập đoàn Wartsila Phần Lan vừa có đề xuất được tìm hiểu, xây dựng Dự án nhà máy điện linh hoạt công suất 300 MW với 17 tổ máy ICE tại Ninh Bình. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 5.600 tỷ đồng (theo Lao Động).

- Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Bamboo Airways

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và Ngân hàng Nhà nước truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn kinh doanh và khả năng tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện (theo Báo Đầu Tư).

- Hàng không sẽ tăng chuyến dịp nghỉ lễ 2/9

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có công văn chỉ đạo các hãng hàng không báo cáo kế hoạch tăng chuyến bay dịp Quốc khánh 2/9. Đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè (theo TTXVN).

- Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm

Cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Vốn hóa còn 35 tỷ USD.

Tới hết ngày 18/8, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Vượng còn 21,2 tỷ USD, xếp thứ 78 trên thế giới. (Xem thêm)

Tính tới hết ngày 18/8, vốn hóa của VinFast Auto đứng thứ 14 trên thế giới.

- Vượt Thái Lan, giá gạo Việt cao nhất thế giới

Giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới những ngày qua tăng giảm trái chiều. Điều bất ngờ, vượt qua Thái Lan, gạo Việt Nam xuất khẩu đang có giá cao nhất thế giới. Trong phiên 18/8, cả gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam đều vượt gạo cùng loại của Thái Lan, lần lượt là 10 USD/tấn và 57 USD/tấn. (Xem thêm)

- Bánh Trung thu mini không nhãn mác rao bán tràn lan

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đang rao bán sỉ lẻ hàng loạt bánh trung thu mini giá rẻ, không rõ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Khách hàng càng mua số lượng lớn thì giá lại càng rẻ (theo Lao Động).

- Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na

Sáng nay, ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chương trình Quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP đã diễn ra. Màn đấu giá na với mức hơn 200 triệu đồng/quả thu hút sự quan tâm của người địa phương và du khách. Trong 9 quả na được đấu giá thì có 2 quả được bán hơn 200 triệu đồng/quả. Tổng số tiền đấu giá 9 quả na thu được trên 800 triệu đồng sẽ được dùng để xây dựng 6 cây cầu dân sinh và 2 ngôi nhà hạnh phúc (theo Tiền Phong).

Giá xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng đi lên. Giá dầu tăng do rủi ro thâm hụt về nguồn cung.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm trong bối cảnh USD và lợi suất trái phiếu Mỹ mạnh lên. Trong khi đó, giá vàng trong nước tiếp tục tăng ở chiều bán ra.