Bản tin ngày 23/10: Uống rượu bia lái ô tô gây tai nạn, tài xế rời hiện trường, Động đất rung chuyển Tây Tạng, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo khẩn; Tổng thống Putin tin Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận