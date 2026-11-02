Bản tin sáng 2/11: Xe ben tông xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân; Hàng trăm cảnh sát truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2, giám đốc công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường; Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ