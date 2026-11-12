Bản tin trưa 12/11: Xe tải chở nghêu ốc tông gãy lan can cầu, một người tử vong; Sạt lở tại dốc Bảo Đại, người phụ nữ đi xe máy bị thương; Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66