Bản tin trưa 22/10: Nam thiếu niên đi xe buông hai tay 'múa quạt' trên quốc lộ; Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa; Nga chuẩn bị xuất khẩu 40.000 tấn dầu diesel đầu tiên tới Mỹ