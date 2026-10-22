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Đà Nẵng nghiên cứu hơn 2.000ha đô thị lấn biển

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo quy hoạch, Đà Nẵng phát triển theo mô hình đô thị biển sinh thái, thông minh và đa trung tâm, hướng tới vị thế cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Dân số toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 5,5 triệu người vào năm 2040 và trên 6,5 triệu người vào năm 2050, kể cả khu vực lấn biển. Đến năm 2050, toàn thành phố dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu và 7 đô thị mới hình thành từ các đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 4 đô thị loại II gồm Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn. Đáng chú ý, đô thị Đà Nẵng - gồm vùng lõi hiện hữu và các khu đô thị lấn biển - giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt, là trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng và logistics. Theo quy hoạch, đô thị này có diện tích tự nhiên khoảng 67.773ha, bao gồm 2.050ha diện tích các khu vực lấn biển. Dân số dự báo đến năm 2050 trên 2,26 triệu người, trong đó dân số tại các khu đô thị lấn biển khoảng 400 nghìn người. Các khu vực nghiên cứu lấn biển tập trung tại vịnh Đà Nẵng với khoảng 1.500ha, khu vực cảng Liên Chiểu 450ha, phía Nam bán đảo Sơn Trà 100ha và một số vị trí tiềm năng khác ở phía Nam thành phố.