TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1Hàn ThuyênSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh21.4
2Hoàng Quốc ViệtSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh16.4919.04
3Lý Nhân TôngSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh14.6715.08
4Lý Thường KiệtSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh15.5715.6116.67
5Hàm LongSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh13.716.18
6Yên Phong số 1Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhYên Phong18.84
7Yên Phong số 2Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhYên Phong14.217.96
8Tiên Du số 1Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTiên Du18.38
9Nguyễn Đăng ĐạoSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTiên Du15.6716.9
10Lý Thái TổSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTừ Sơn14.71
11Ngô Gia TựSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTừ Sơn16.2216.26
12Nguyễn Văn CừSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTừ Sơn16.54
13Quế Võ số 1Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhQuế Võ15.87
14Quế Võ số 2Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhQuế Võ16.49
15Quế Võ số 3Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhQuế Võ14.9116.12
16Thuận Thành số 1Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhThuận Thành18.55
17Thuận Thành số 2Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhThuận Thành15.7416.2416.6
18Thuận Thành số 3Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhThuận Thành15.4215.61
19Gia Bình số 1Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhGia Bình13.3714.76
20Lê Văn ThịnhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhGia Bình15.28
21Lương TàiSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhLương Tài16.05
22Lương Tài số 2Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhLương Tài11.4615.57
23Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh36.88Toán
24Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh37.51Vật lí
25Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh41.54Hóa học
26Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh39.84Sinh học
27Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh40.51Tin học
28Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh38.03Ngữ văn
29Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh40.36Lịch sử
30Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh40.3Địa lí
31Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh38.93Tiếng Anh
32Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh39.2Tiếng Trung
33Chuyên Bắc NinhSở GD&ĐT Tỉnh Bắc NinhTP Bắc Ninh36.93

Tiếng Hàn

TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1A Phủ LýSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamPhủ Lý8
2B Phủ LýSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamPhủ Lý16.25
3C Phủ LýSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamPhủ Lý15.25
4A Kim BảngSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamKim Bảng14.75
5B Kim BảngSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamKim Bảng14.5
6C Kim BảngSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamKim Bảng13.75
7Lý Thường KiệtSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamKim Bảng12.75
8Lý NhânSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamLý Nhân17.25
9Bắc LýSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamLý Nhân16
10Nam LýSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamLý Nhân15
11Nam CaoSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamLý Nhân14.25
12A Thanh LiêmSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamThanh Liêm12.5
13B Thanh LiêmSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamThanh Liêm11.5
14C Thanh LiêmSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamThanh Liêm14.5
15Lê HoànSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamThanh Liêm12.75
16A Bình LụcSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamBình Lục14
17B Bình LụcSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamBình Lục14
18C Bình LụcSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamBình Lục13.75
19Nguyễn KhuyếnSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamBình Lục12
20A Duy TiênSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamDuy Tiên15
21B Duy TiênSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamDuy Tiên15.5
22Nguyễn Hữu TiếnSở GD&ĐT Tỉnh Hà NamDuy Tiên13.25
TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1Hồng QuangSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương24.3
2Nguyễn Văn CừSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương21.422.35
3Nguyễn DuSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương21.4522.55
4Chí LinhSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngChí Linh21.1
5Phả LạiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngChí Linh17.3519.5
6Trần PhúSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngChí Linh17.418.05
7Bến TắmSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngChí Linh16.417
8Nguyễn Thị DuệSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngChí Linh13.6514.3
9Kinh MônSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKinh Môn17.618.7
10Phúc ThànhSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKinh Môn17.65
11Nhị ChiểuSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKinh Môn17.6518.95
12Kinh Môn IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKinh Môn17.8521.25
13Kim ThànhSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKim Thành15.416.55
14Đồng GiaSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKim Thành18.720.1
15Kim Thành IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngKim Thành17.918.55
16Nam SáchSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNam Sách21.3
17Mạc Đĩnh ChiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNam Sách18.4519.3
18Nam Sách IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNam Sách19.320.25
19Thanh HàSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Hà20.1521.1
20Hà BắcSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Hà18.0519.15
21Hà ĐôngSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Hà16.7517.3
22Thanh BìnhSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Hà17.217.8
23Tứ KỳSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTứ Kỳ19.9524.15
24Cầu XeSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTứ Kỳ18.0518.7
25Hưng ĐạoSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTứ Kỳ18.7519.5
26Gia LộcSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngGia Lộc20.4
27Đoàn ThượngSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngGia Lộc18.8
28Gia Lộc IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngGia Lộc19.0519.65
29Ninh GiangSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNinh Giang19.55
30Quang TrungSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNinh Giang18.6519.3
31Khúc Thừa DụSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngNinh Giang1818.65
32Thanh MiệnSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Miện19.8
33Thanh Miện IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Miện1919.7
34Thanh Miện IIISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngThanh Miện18.0519
35Bình GiangSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngBình Giang20.65
36Kẻ SặtSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngBình Giang18.519.1
37Đường AnSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngBình Giang19.2520.55
38Cẩm GiàngSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngCẩm Giàng19.85
39Tuệ TĩnhSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngCẩm Giàng19.5520.15
40Cẩm Giàng IISở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngCẩm Giàng18.619.7
41Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương44Chuyên Toán
42Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương43.85Chuyên Tin (Tin học chuyên)
43Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương40.6Chuyên Tin (Toán chuyên)
44Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương46.05Ngữ Văn
45Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương47.9Tiếng Anh
46Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương45.15Tiếng Pháp
47Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương42.5Tiếng Nga
48Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương39.7Vật lý
49Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương40.3Hóa học
50Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương39.15Sinh học
51Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương43.95Địa lý
52Chuyên Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Hải DươngTP Hải Dương37.4Lịch sử
TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1TH, THCS & THPT Hồng ĐứcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa13213.821
2Hàm RồngSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa61625.15
3Đào Duy TừSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa61622.9523
4Tô Hiến ThànhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa44017.9520.65
5Lương Đắc BằngSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHoằng Hóa57217
6Hoằng Hóa 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHoằng Hóa52814.45
7Hoằng Hóa 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHoằng Hóa44015.915.85
8Hoằng Hóa 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHoằng Hóa52816.45
9Quảng Xương 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuảng Xương57217.8
10Quảng Xương 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuảng Xương44015.815.75
11Chu Văn AnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Sầm Sơn66017.65
12Quảng Xương 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuảng Xương48417.35
13Đông Sơn 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaĐông Sơn48414.920.55
14Lê Văn HưuSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThiệu Hóa52815.4
15Thiệu HóaSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThiệu Hóa57214.85
16Nguyễn Quán NhoSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThiệu Hóa35212.813.2
17Yên Định 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaYên Định74814.95
18Yên Định 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaYên Định44012.812.9
19Yên Định 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaYên Định35211.511.6
20Nông Cống 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNông Cống48416.95
21Nông Cống 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNông Cống30815.1
22Nông Cống 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNông Cống39615.3515.3
23Nông Cống 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNông Cống39613.4513.85
24Tĩnh Gia 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNghi Sơn74815.4
25Tĩnh Gia 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNghi Sơn48412.813.25
26Tĩnh Gia 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNghi Sơn66014.3514.3
27Lê LợiSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThọ Xuân57214.85
28Lê HoànSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThọ Xuân44012.112.05
29Lam KinhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThọ Xuân35214.25
30Hậu Lộc 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHậu Lộc48415.45
31Hậu Lộc 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHậu Lộc44014.0514.05
32Hà TrungSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHà Trung57213.913.85
33Hoàng Lệ KhaSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHà Trung44015.1
34Ba ĐìnhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNga Sơn48415.1
35Mai Anh TuấnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNga Sơn44015.9
36Bỉm SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaBỉm Sơn39620.05
37Sầm SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaSầm Sơn44019.15
38Triệu Sơn 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTriệu Sơn39617.4
39Triệu Sơn 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTriệu Sơn35216.1516.05
40Triệu Sơn 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTriệu Sơn39615.7
41Triệu Sơn 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTriệu Sơn35215.1515.6
42Vĩnh LộcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaVĩnh Lộc57213.7
43Tống Duy TânSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaVĩnh Lộc26413.9
44Mường LátSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaMường Lát4408.95
45Quan HóaSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuan Hóa3527.958
46Quan SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuan Sơn3088.9
47Bá ThướcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaBá Thước4408.758.75
48Hà Văn MaoSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaBá Thước44010.45
49Lang ChánhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaLang Chánh4408.95
50Ngọc LặcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNgọc Lặc57210.15
51Lê LaiSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNgọc Lặc48411.05
52Cầm Bá ThướcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThường Xuân52811.8
53Như XuânSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Xuân39611.6
54Như ThanhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Thanh44015
55Thạch Thành 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThạch Thành44013.1
56Thạch Thành 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThạch Thành35213.7
57Cẩm Thủy 1Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaCẩm Thủy52813.35
58Cẩm Thủy 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaCẩm Thủy30811.4511.7
59Cẩm Thủy 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaCẩm Thủy30811.6511.8
60Lê Hồng PhongSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaBỉm Sơn30816.116.75
61Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa48422.0523.3
62Nguyễn Mộng TuânSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaĐông Sơn44012.9216.4
63THCS & THPT Thống NhấtSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaYên Định17612.412.4
64Triệu Sơn 5Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTriệu Sơn30813.9514
65Đặng Thai MaiSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuảng Xương44014.4515.3
66Nguyễn Thị LợiSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Sầm Sơn39615.3516.15
67Đông Sơn 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaĐông Sơn4401214.35
68Thọ Xuân 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThọ Xuân26411.511.5
69Thọ Xuân 5Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThọ Xuân26414.75
70Như Thanh 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Thanh26414.1
71Thạch Thành 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThạch Thành39613.15
72Thường Xuân 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThường Xuân30810.0510.2
73Nga SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNga Sơn39613.5513.55
74Hậu Lộc 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHậu Lộc30815.25
75Tĩnh Gia 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNghi Sơn48413.5813.55
76Hậu Lộc 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaHậu Lộc52814.55
77Bắc SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNgọc Lặc3529.99.9
78THCS & THPT Bá ThướcSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaBá Thước2209.8
79Thạch Thành 4Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThạch Thành35212.512.55
80Như Xuân 2Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Xuân17611.45
81THCS & THPT Nghi SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTĩnh Gia30815.6
82THCS & THPT Quan SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuan Sơn1768.6
83Thường Xuân 3Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaThường Xuân2207.9510.2
84THCS & THPT Như ThanhSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Thanh26412.912.85
85THCS & THPT Như XuânSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaNhư Xuân22010.510.5
86THCS & THPT Quan HóaSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaQuan Hóa17611.3
87Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3545.45Địa lý
88Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3541.95Vật lý
89Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3544.1Hóa học
90Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa7047.4Ngữ văn
91Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa7045.35Toán học
92Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa7046.15Tiếng Anh
93Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3546.75Tin học
94Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3549.4Sinh học
95Chuyên Lam SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thanh HóaTP Thanh Hóa3547.95Lịch sử
TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1Bắc SơnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhổ Yên45014.25
2Bình YênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐịnh Hóa40512.25
3Chu Văn AnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên36022.25
4Đại TừSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐại Từ54016.75
5Điềm ThụySở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Bình54015
6Định HóaSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐịnh Hóa60212
7Đội CấnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐại Từ36013
8Đồng HỷSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên63016
9Dương Tự MinhSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên31518.75
10Gang ThépSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên45019.75
11Hoàng Quốc ViệtSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênVõ Nhai34410.25
12Khánh HòaSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Lương36014.25
13Lê Hồng PhongSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhổ Yên63017
14Lương Ngọc QuyếnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên67523.5
15Lương PhúSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Bình54015.25
16Lưu Nhân ChúSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐại Từ45012.5
17Lý Nam ĐếSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhổ Yên36014
18Ngô QuyềnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên45019
19Nguyễn HuệSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐại Từ60214.5
20Phổ YênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhổ Yên36017
21Phú BìnhSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Bình64514.75
22Phú LươngSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Lương54015.5
23Sông CôngSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênSông Công63017
24Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên22519.75
25Trại CauSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐồng Hỷ40515.25
26Trần PhúSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênVõ Nhai2009
27Trần Quốc TuấnSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênĐồng Hỷ27014.75
28Tức TranhSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Lương36014
29Võ NhaiSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênVõ Nhai30112.5
30Yên NinhSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênPhú Lương22510.5
31PTDTNT Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên18012
32Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3550.75Chuyên Toán
33Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3552.25Chuyên Văn
34Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên7056.55Chuyên Tiếng Anh
35Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3547.25Chuyên Vật lí
36Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3553.64Chuyên Hóa học
37Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3549.59Chuyên Sinh học
38Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3547.14Chuyên Tin học
39Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3550.75Chuyên Tiếng Nga
40Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3554Chuyên Tiếng Pháp
41Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3557.5Chuyên Tiếng Trung Quốc
42Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3549.5Chuyên Lịch sử
43Chuyên Thái NguyênSở GD&ĐT Tỉnh Thái NguyênTP Thái Nguyên3546.75Chuyên Địa lí. Sử dụng chỉ tiêu phụ
TTTên trườngCụm thiQuận/huyệnChỉ tiêuĐiểm chuẩn (NV1)Điểm chuẩn (NV2)Điểm chuẩn (NV3)Ghi chú
1An DươngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngAn Dương94519.522.5
2An LãoSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngAn Lão67517
3Bạch ĐằngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên63016.7518
4Cát BàSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngCát Hải21515.2518
5Cát HảiSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngCát Hải15612.717.6
6Cộng HiềnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngVĩnh Bảo49513.119
7Đồ SơnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngĐồ Sơn36017.2519.75
8Đồng HòaSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến An4951821.25
9Hải AnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An63019.523.5
10Hồng BàngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHồng Bàng58521.524
11Hùng ThắngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngTiên Lãng49512.615.35
12Kiến AnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến An54022.5
13Kiến ThụySở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến Thụy58519.75
14Lê ChânSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngLê Chân63019.7523.5
15Lê Hồng PhongSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHồng Bàng5402224.25
16Lê Ích MộcSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên63014.517.85
17Lê Quý ĐônSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An63023.6
18THCS - THPT Lý Thánh TôngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngĐồ Sơn13513.3517.5
19Lý Thường KiệtSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên67518.522
20Mạc Đĩnh ChiSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngDương Kinh58518.2521.25
21Ngô QuyềnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngLê Chân67525.75
22Nguyễn Bỉnh KhiêmSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngVĩnh Bảo45018.1
23Nguyễn Đức CảnhSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến Thụy49515.3517.75
24Nguyễn KhuyếnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngVĩnh Bảo45014.616.85
25Nguyễn TrãiSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngAn Dương8551821
26Nhữ Văn LanSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngTiên Lãng54013.2515.25
27Phạm Ngũ LãoSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên58518.25
28Phan Đăng LưuSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến An2931821.75
29Quang TrungSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên63015.55
30Quốc TuấnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngAn Lão4501618.25
31Thái PhiênSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngNgô Quyền67524.25
32Thụy HươngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngKiến Thụy54016.2518.75
33Thủy SơnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngThủy Nguyên54016.2518.25
34Tiên LãngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngTiên Lãng54017
35Tô HiệuSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngVĩnh Bảo49513.5
36Toàn ThắngSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngTiên Lãng45013.117
37Trần Hưng ĐạoSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngAn Lão63015.518.85
38Trần Nguyên HãnSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngLê Chân67523
39Vĩnh BảoSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngVĩnh Bảo58518.5
40Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An7037.25Toán Điều kiện môn chuyên: 5
41Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3539.2Vật lí Điều kiện môn chuyên: 6.1
42Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3544.05Hóa học Điều kiện môn chuyên: 8.4
43Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3538.65Sinh học
44Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3532.14Tin học (xét điểm Tin)
45Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3536.5Tin học (xét điểm Toán chuyên) Điều kiện môn chuyên: 4
46Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An7038.75Ngữ văn
47Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3532.5Lịch sử Điều kiện môn chuyên: 4.5
48Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3538.76Địa lý
49Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An7039.55Tiếng Anh Điều kiện môn chuyên: 6.4
50Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3535.65Tiếng Nga Điều kiện môn chuyên: 3.95
51Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An7028.01Tiếng Pháp (xét điểm Pháp)
52Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An7036.8Tiếng Pháp (xét điểm Anh)
53Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3538.3Tiếng Trung
54Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3537.05Tiếng Hàn
55Chuyên Trần PhúSở GD&ĐT Thành Phố Hải PhòngHải An3537.7Tiếng Nhật
