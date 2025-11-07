|TT
|Tên trường
|Cụm thi
|Quận/huyện
|Chỉ tiêu
|Điểm chuẩn (NV1)
|Điểm chuẩn (NV2)
|Điểm chuẩn (NV3)
|Ghi chú
|1
|Hàn Thuyên
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|21.4
|2
|Hoàng Quốc Việt
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|16.49
|19.04
|3
|Lý Nhân Tông
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|14.67
|15.08
|4
|Lý Thường Kiệt
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|15.57
|15.61
|16.67
|5
|Hàm Long
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|13.7
|16.18
|6
|Yên Phong số 1
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Yên Phong
|18.84
|7
|Yên Phong số 2
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Yên Phong
|14.2
|17.96
|8
|Tiên Du số 1
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Tiên Du
|18.38
|9
|Nguyễn Đăng Đạo
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Tiên Du
|15.67
|16.9
|10
|Lý Thái Tổ
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Từ Sơn
|14.71
|11
|Ngô Gia Tự
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Từ Sơn
|16.22
|16.26
|12
|Nguyễn Văn Cừ
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Từ Sơn
|16.54
|13
|Quế Võ số 1
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Quế Võ
|15.87
|14
|Quế Võ số 2
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Quế Võ
|16.49
|15
|Quế Võ số 3
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Quế Võ
|14.91
|16.12
|16
|Thuận Thành số 1
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Thuận Thành
|18.55
|17
|Thuận Thành số 2
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Thuận Thành
|15.74
|16.24
|16.6
|18
|Thuận Thành số 3
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Thuận Thành
|15.42
|15.61
|19
|Gia Bình số 1
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Gia Bình
|13.37
|14.76
|20
|Lê Văn Thịnh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Gia Bình
|15.28
|21
|Lương Tài
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Lương Tài
|16.05
|22
|Lương Tài số 2
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|Lương Tài
|11.46
|15.57
|23
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|36.88
|Toán
|24
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|37.51
|Vật lí
|25
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|41.54
|Hóa học
|26
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|39.84
|Sinh học
|27
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|40.51
|Tin học
|28
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|38.03
|Ngữ văn
|29
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|40.36
|Lịch sử
|30
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|40.3
|Địa lí
|31
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|38.93
|Tiếng Anh
|32
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|39.2
|Tiếng Trung
|33
|Chuyên Bắc Ninh
|Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh
|TP Bắc Ninh
|36.93
Tiếng Hàn
|TT
|Tên trường
|Cụm thi
|Quận/huyện
|Chỉ tiêu
|Điểm chuẩn (NV1)
|Điểm chuẩn (NV2)
|Điểm chuẩn (NV3)
|Ghi chú
|1
|A Phủ Lý
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Phủ Lý
|8
|2
|B Phủ Lý
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Phủ Lý
|16.25
|3
|C Phủ Lý
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Phủ Lý
|15.25
|4
|A Kim Bảng
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Kim Bảng
|14.75
|5
|B Kim Bảng
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Kim Bảng
|14.5
|6
|C Kim Bảng
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Kim Bảng
|13.75
|7
|Lý Thường Kiệt
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Kim Bảng
|12.75
|8
|Lý Nhân
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Lý Nhân
|17.25
|9
|Bắc Lý
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Lý Nhân
|16
|10
|Nam Lý
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Lý Nhân
|15
|11
|Nam Cao
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Lý Nhân
|14.25
|12
|A Thanh Liêm
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Thanh Liêm
|12.5
|13
|B Thanh Liêm
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Thanh Liêm
|11.5
|14
|C Thanh Liêm
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Thanh Liêm
|14.5
|15
|Lê Hoàn
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Thanh Liêm
|12.75
|16
|A Bình Lục
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Bình Lục
|14
|17
|B Bình Lục
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Bình Lục
|14
|18
|C Bình Lục
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Bình Lục
|13.75
|19
|Nguyễn Khuyến
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Bình Lục
|12
|20
|A Duy Tiên
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Duy Tiên
|15
|21
|B Duy Tiên
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Duy Tiên
|15.5
|22
|Nguyễn Hữu Tiến
|Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam
|Duy Tiên
|13.25
|Tên trường
|TH, THCS & THPT Hồng Đức
|Hàm Rồng
|Đào Duy Từ
|Tô Hiến Thành
|Lương Đắc Bằng
|Hoằng Hóa 2
|Hoằng Hóa 3
|Hoằng Hóa 4
|Quảng Xương 1
|Quảng Xương 2
|Chu Văn An
|Quảng Xương 4
|Đông Sơn 1
|Lê Văn Hưu
|Thiệu Hóa
|Nguyễn Quán Nho
|Yên Định 1
|Yên Định 2
|Yên Định 3
|Nông Cống 1
|Nông Cống 2
|Nông Cống 3
|Nông Cống 4
|Tĩnh Gia 1
|Tĩnh Gia 2
|Tĩnh Gia 3
|Lê Lợi
|Lê Hoàn
|Lam Kinh
|Hậu Lộc 1
|Hậu Lộc 2
|Hà Trung
|Hoàng Lệ Kha
|Ba Đình
|Mai Anh Tuấn
|Bỉm Sơn
|Sầm Sơn
|Triệu Sơn 1
|Triệu Sơn 2
|Triệu Sơn 3
|Triệu Sơn 4
|Vĩnh Lộc
|Tống Duy Tân
|Mường Lát
|Quan Hóa
|Quan Sơn
|Bá Thước
|Hà Văn Mao
|Lang Chánh
|Ngọc Lặc
|Lê Lai
|Cầm Bá Thước
|Như Xuân
|Như Thanh
|Thạch Thành 1
|Thạch Thành 2
|Cẩm Thủy 1
|Cẩm Thủy 2
|Cẩm Thủy 3
|Lê Hồng Phong
|Nguyễn Trãi
|Nguyễn Mộng Tuân
|THCS & THPT Thống Nhất
|Triệu Sơn 5
|Đặng Thai Mai
|Nguyễn Thị Lợi
|Đông Sơn 2
|Thọ Xuân 4
|Thọ Xuân 5
|Như Thanh 2
|Thạch Thành 3
|Thường Xuân 2
|Nga Sơn
|Hậu Lộc 3
|Tĩnh Gia 4
|Hậu Lộc 4
|Bắc Sơn
|THCS & THPT Bá Thước
|Thạch Thành 4
|Như Xuân 2
|THCS & THPT Nghi Sơn
|THCS & THPT Quan Sơn
|Thường Xuân 3
|THCS & THPT Như Thanh
|THCS & THPT Như Xuân
|THCS & THPT Quan Hóa
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Chuyên Lam Sơn
|Cụm thi
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa
|Quận/huyện
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|Hoằng Hóa
|Hoằng Hóa
|Hoằng Hóa
|Hoằng Hóa
|Quảng Xương
|Quảng Xương
|TP Sầm Sơn
|Quảng Xương
|Đông Sơn
|Thiệu Hóa
|Thiệu Hóa
|Thiệu Hóa
|Yên Định
|Yên Định
|Yên Định
|Nông Cống
|Nông Cống
|Nông Cống
|Nông Cống
|Nghi Sơn
|Nghi Sơn
|Nghi Sơn
|Thọ Xuân
|Thọ Xuân
|Thọ Xuân
|Hậu Lộc
|Hậu Lộc
|Hà Trung
|Hà Trung
|Nga Sơn
|Nga Sơn
|Bỉm Sơn
|Sầm Sơn
|Triệu Sơn
|Triệu Sơn
|Triệu Sơn
|Triệu Sơn
|Vĩnh Lộc
|Vĩnh Lộc
|Mường Lát
|Quan Hóa
|Quan Sơn
|Bá Thước
|Bá Thước
|Lang Chánh
|Ngọc Lặc
|Ngọc Lặc
|Thường Xuân
|Như Xuân
|Như Thanh
|Thạch Thành
|Thạch Thành
|Cẩm Thủy
|Cẩm Thủy
|Cẩm Thủy
|Bỉm Sơn
|TP Thanh Hóa
|Đông Sơn
|Yên Định
|Triệu Sơn
|Quảng Xương
|TP Sầm Sơn
|Đông Sơn
|Thọ Xuân
|Thọ Xuân
|Như Thanh
|Thạch Thành
|Thường Xuân
|Nga Sơn
|Hậu Lộc
|Nghi Sơn
|Hậu Lộc
|Ngọc Lặc
|Bá Thước
|Thạch Thành
|Như Xuân
|Tĩnh Gia
|Quan Sơn
|Thường Xuân
|Như Thanh
|Như Xuân
|Quan Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|TP Thanh Hóa
|Chỉ tiêu
|132
|616
|616
|440
|572
|528
|440
|528
|572
|440
|660
|484
|484
|528
|572
|352
|748
|440
|352
|484
|308
|396
|396
|748
|484
|660
|572
|440
|352
|484
|440
|572
|440
|484
|440
|396
|440
|396
|352
|396
|352
|572
|264
|440
|352
|308
|440
|440
|440
|572
|484
|528
|396
|440
|440
|352
|528
|308
|308
|308
|484
|440
|176
|308
|440
|396
|440
|264
|264
|264
|396
|308
|396
|308
|484
|528
|352
|220
|352
|176
|308
|176
|220
|264
|220
|176
|35
|35
|35
|70
|70
|70
|35
|35
|35
|Điểm chuẩn (NV1)
|13.8
|25.15
|22.95
|17.95
|17
|14.45
|15.9
|16.45
|17.8
|15.8
|17.65
|17.35
|14.9
|15.4
|14.85
|12.8
|14.95
|12.8
|11.5
|16.95
|15.1
|15.35
|13.45
|15.4
|12.8
|14.35
|14.85
|12.1
|14.25
|15.45
|14.05
|13.9
|15.1
|15.1
|15.9
|20.05
|19.15
|17.4
|16.15
|15.7
|15.15
|13.7
|13.9
|8.95
|7.95
|8.9
|8.75
|10.45
|8.95
|10.15
|11.05
|11.8
|11.6
|15
|13.1
|13.7
|13.35
|11.45
|11.65
|16.1
|22.05
|12.92
|12.4
|13.95
|14.45
|15.35
|12
|11.5
|14.75
|14.1
|13.15
|10.05
|13.55
|15.25
|13.58
|14.55
|9.9
|9.8
|12.5
|11.45
|15.6
|8.6
|7.95
|12.9
|10.5
|11.3
|45.45
|41.95
|44.1
|47.4
|45.35
|46.15
|46.75
|49.4
|47.95
|Điểm chuẩn (NV2)
|21
|23
|20.65
|15.85
|15.75
|20.55
|13.2
|12.9
|11.6
|15.3
|13.85
|13.25
|14.3
|12.05
|14.05
|13.85
|16.05
|15.6
|8
|8.75
|11.7
|11.8
|16.75
|23.3
|16.4
|12.4
|14
|15.3
|16.15
|14.35
|11.5
|10.2
|13.55
|13.55
|9.9
|12.55
|10.2
|12.85
|10.5
|Điểm chuẩn (NV3)
|Ghi chú
|Địa lý
|Vật lý
|Hóa học
|Ngữ văn
|Toán học
|Tiếng Anh
|Tin học
|Sinh học
|Lịch sử
|TT
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|32
|33
|34
|35
|36
|37
|38
|39
|40
|41
|42
|43
|44
|45
|46
|47
|48
|49
|50
|51
|52
|53
|54
|55
|Tên trường
|An Dương
|An Lão
|Bạch Đằng
|Cát Bà
|Cát Hải
|Cộng Hiền
|Đồ Sơn
|Đồng Hòa
|Hải An
|Hồng Bàng
|Hùng Thắng
|Kiến An
|Kiến Thụy
|Lê Chân
|Lê Hồng Phong
|Lê Ích Mộc
|Lê Quý Đôn
|THCS - THPT Lý Thánh Tông
|Lý Thường Kiệt
|Mạc Đĩnh Chi
|Ngô Quyền
|Nguyễn Bỉnh Khiêm
|Nguyễn Đức Cảnh
|Nguyễn Khuyến
|Nguyễn Trãi
|Nhữ Văn Lan
|Phạm Ngũ Lão
|Phan Đăng Lưu
|Quang Trung
|Quốc Tuấn
|Thái Phiên
|Thụy Hương
|Thủy Sơn
|Tiên Lãng
|Tô Hiệu
|Toàn Thắng
|Trần Hưng Đạo
|Trần Nguyên Hãn
|Vĩnh Bảo
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Chuyên Trần Phú
|Cụm thi
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Quận/huyện
|An Dương
|An Lão
|Thủy Nguyên
|Cát Hải
|Cát Hải
|Vĩnh Bảo
|Đồ Sơn
|Kiến An
|Hải An
|Hồng Bàng
|Tiên Lãng
|Kiến An
|Kiến Thụy
|Lê Chân
|Hồng Bàng
|Thủy Nguyên
|Hải An
|Đồ Sơn
|Thủy Nguyên
|Dương Kinh
|Lê Chân
|Vĩnh Bảo
|Kiến Thụy
|Vĩnh Bảo
|An Dương
|Tiên Lãng
|Thủy Nguyên
|Kiến An
|Thủy Nguyên
|An Lão
|Ngô Quyền
|Kiến Thụy
|Thủy Nguyên
|Tiên Lãng
|Vĩnh Bảo
|Tiên Lãng
|An Lão
|Lê Chân
|Vĩnh Bảo
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Hải An
|Chỉ tiêu
|945
|675
|630
|215
|156
|495
|360
|495
|630
|585
|495
|540
|585
|630
|540
|630
|630
|135
|675
|585
|675
|450
|495
|450
|855
|540
|585
|293
|630
|450
|675
|540
|540
|540
|495
|450
|630
|675
|585
|70
|35
|35
|35
|35
|35
|70
|35
|35
|70
|35
|70
|70
|35
|35
|35
|Điểm chuẩn (NV1)
|19.5
|17
|16.75
|15.25
|12.7
|13.1
|17.25
|18
|19.5
|21.5
|12.6
|22.5
|19.75
|19.75
|22
|14.5
|23.6
|13.35
|18.5
|18.25
|25.75
|18.1
|15.35
|14.6
|18
|13.25
|18.25
|18
|15.55
|16
|24.25
|16.25
|16.25
|17
|13.5
|13.1
|15.5
|23
|18.5
|37.25
|39.2
|44.05
|38.65
|32.14
|36.5
|38.75
|32.5
|38.76
|39.55
|35.65
|28.01
|36.8
|38.3
|37.05
|37.7
|Điểm chuẩn (NV2)
|22.5
|18
|18
|17.6
|19
|19.75
|21.25
|23.5
|24
|15.35
|23.5
|24.25
|17.85
|17.5
|22
|21.25
|17.75
|16.85
|21
|15.25
|21.75
|18.25
|18.75
|18.25
|17
|18.85
|Điểm chuẩn (NV3)
|Ghi chú
|Toán Điều kiện môn chuyên: 5
|Vật lí Điều kiện môn chuyên: 6.1
|Hóa học Điều kiện môn chuyên: 8.4
|Sinh học
|Tin học (xét điểm Tin)
|Tin học (xét điểm Toán chuyên) Điều kiện môn chuyên: 4
|Ngữ văn
|Lịch sử Điều kiện môn chuyên: 4.5
|Địa lý
|Tiếng Anh Điều kiện môn chuyên: 6.4
|Tiếng Nga Điều kiện môn chuyên: 3.95
|Tiếng Pháp (xét điểm Pháp)
|Tiếng Pháp (xét điểm Anh)
|Tiếng Trung
|Tiếng Hàn
|Tiếng Nhật
|TT
|Tên trường
|Cụm thi
|Quận/huyện
|Chỉ tiêu
|Điểm chuẩn (NV1)
|Điểm chuẩn (NV2)
|Điểm chuẩn (NV3)
|Ghi chú
|1
|An Dương
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|An Dương
|945
|19.5
|22.5
|2
|An Lão
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|An Lão
|675
|17
|3
|Bạch Đằng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|630
|16.75
|18
|4
|Cát Bà
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Cát Hải
|215
|15.25
|18
|5
|Cát Hải
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Cát Hải
|156
|12.7
|17.6
|6
|Cộng Hiền
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Vĩnh Bảo
|495
|13.1
|19
|7
|Đồ Sơn
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Đồ Sơn
|360
|17.25
|19.75
|8
|Đồng Hòa
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến An
|495
|18
|21.25
|9
|Hải An
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|630
|19.5
|23.5
|10
|Hồng Bàng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hồng Bàng
|585
|21.5
|24
|11
|Hùng Thắng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Tiên Lãng
|495
|12.6
|15.35
|12
|Kiến An
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến An
|540
|22.5
|13
|Kiến Thụy
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến Thụy
|585
|19.75
|14
|Lê Chân
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Lê Chân
|630
|19.75
|23.5
|15
|Lê Hồng Phong
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hồng Bàng
|540
|22
|24.25
|16
|Lê Ích Mộc
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|630
|14.5
|17.85
|17
|Lê Quý Đôn
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|630
|23.6
|18
|THCS - THPT Lý Thánh Tông
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Đồ Sơn
|135
|13.35
|17.5
|19
|Lý Thường Kiệt
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|675
|18.5
|22
|20
|Mạc Đĩnh Chi
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Dương Kinh
|585
|18.25
|21.25
|21
|Ngô Quyền
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Lê Chân
|675
|25.75
|22
|Nguyễn Bỉnh Khiêm
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Vĩnh Bảo
|450
|18.1
|23
|Nguyễn Đức Cảnh
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến Thụy
|495
|15.35
|17.75
|24
|Nguyễn Khuyến
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Vĩnh Bảo
|450
|14.6
|16.85
|25
|Nguyễn Trãi
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|An Dương
|855
|18
|21
|26
|Nhữ Văn Lan
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Tiên Lãng
|540
|13.25
|15.25
|27
|Phạm Ngũ Lão
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|585
|18.25
|28
|Phan Đăng Lưu
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến An
|293
|18
|21.75
|29
|Quang Trung
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|630
|15.55
|30
|Quốc Tuấn
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|An Lão
|450
|16
|18.25
|31
|Thái Phiên
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Ngô Quyền
|675
|24.25
|32
|Thụy Hương
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Kiến Thụy
|540
|16.25
|18.75
|33
|Thủy Sơn
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Thủy Nguyên
|540
|16.25
|18.25
|34
|Tiên Lãng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Tiên Lãng
|540
|17
|35
|Tô Hiệu
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Vĩnh Bảo
|495
|13.5
|36
|Toàn Thắng
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Tiên Lãng
|450
|13.1
|17
|37
|Trần Hưng Đạo
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|An Lão
|630
|15.5
|18.85
|38
|Trần Nguyên Hãn
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Lê Chân
|675
|23
|39
|Vĩnh Bảo
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Vĩnh Bảo
|585
|18.5
|40
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|70
|37.25
|Toán Điều kiện môn chuyên: 5
|41
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|39.2
|Vật lí Điều kiện môn chuyên: 6.1
|42
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|44.05
|Hóa học Điều kiện môn chuyên: 8.4
|43
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|38.65
|Sinh học
|44
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|32.14
|Tin học (xét điểm Tin)
|45
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|36.5
|Tin học (xét điểm Toán chuyên) Điều kiện môn chuyên: 4
|46
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|70
|38.75
|Ngữ văn
|47
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|32.5
|Lịch sử Điều kiện môn chuyên: 4.5
|48
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|38.76
|Địa lý
|49
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|70
|39.55
|Tiếng Anh Điều kiện môn chuyên: 6.4
|50
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|35.65
|Tiếng Nga Điều kiện môn chuyên: 3.95
|51
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|70
|28.01
|Tiếng Pháp (xét điểm Pháp)
|52
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|70
|36.8
|Tiếng Pháp (xét điểm Anh)
|53
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|38.3
|Tiếng Trung
|54
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|37.05
|Tiếng Hàn
|55
|Chuyên Trần Phú
|Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng
|Hải An
|35
|37.7
|Tiếng Nhật
