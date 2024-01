Hôm nay (5/12), Công an huyện Đầm Hà, Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cường (SN 1990) và Đặng Thị Hòa (SN 1997, cả hai trú thôn An Bình, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hai người này là vợ chồng.

Trước đó, Công an huyện Đầm Hà đã phát hiện, bắt giữ vợ chồng Cường Hòa khi có hành vi bán giấy tờ giả giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế huyện Đầm Hà và Trung tâm y tế huyện Hải Hà.

Cường và Hoà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an huyện Đầm Hà)

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2/2022 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Cường tìm, liên hệ đặt mua số lượng lớn giấy khám sức khỏe giả thông tin của Trung tâm y tế huyện Đầm Hà và Hải Hà.

Sau đó tìm bán cho những người có nhu cầu mua để nộp hồ sơ xin việc, hồ sơ lái xe với mục đích kiếm lời.

Để kiếm thêm khách hàng, Cường cùng Hòa lên các trang mạng Facebook ở Đầm Hà tìm bài đăng của những người có nhu cầu mua, sau đó liên hệ bán giấy khám sức khỏe giả.