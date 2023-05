Theo thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra, hiện nay Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh này.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với:

Ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1960, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Ông Doãn Văn Hưởng (SN 1956, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; nguyên Phó Bí Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Ngô Đức Hoàng (SN 1974; Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tối 18/5, hàng chục cảnh sát cùng với phương tiện chuyên dụng đã phong toả toàn bộ tuyến đường dẫn vào nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Lào Cai 24h.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Trước đó, ngày 15/5, tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.