Chiều 4/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khắc Giang (SN 1987, trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 9/2023, Nguyễn Khắc Giang đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giả vờ thuê phòng. Tại đây, Giang đã lắp các thiết bị quay lén để ghi lại cảnh nhạy cảm của khách.

Nguyễn Khắc Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau đó, Giang dùng Facebook ảo liên hệ, nhắn tin cho bị hại, dọa sẽ tung cảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân bạn bè nhằm mục đích tống tiền.

Sau khi "làm giá" với bị hại, Giang đến quán cầm đồ xung quanh khu vực, yêu cầu bị hại chuyển tiền qua các mã QR, sau đó lấy tiền mặt từ chủ quán để tránh lộ thông tin cá nhân.

Thiết bị Giang dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CACC

Với thủ đoạn trên, Giang đã chiếm đoạt 11 triệu đồng từ bị hại. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.