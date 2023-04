Ngày 10/4, Thượng tá Lê Văn Tô, Phó trưởng Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đại úy Trần Bình Đẳng, Phó trưởng Công an xã Nhị Quý và anh Trần Hoàng Phúc, Công an viên thường trực (Công an bán chuyên trách của xã Nhị Quý).

Hai người này bị thương trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an thị xã Cai Lậy hỏi thăm, động viên và trao quà cho đại úy Trần Bình Đẳng và anh Trần Hoàng Phúc - Công an viên thường trực. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h tối 8/4, Tổ công tác Công an - Quân sự xã Nhị Quý gồm: Đại úy Trần Bình Đẳng; đại úy Nguyễn Thành An, anh Trần Hoàng Phúc; anh Nguyễn Văn Thái (dân quân)tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn.

Khoảng 20 phút sau, khi đến ngã 3 Nhị Quý, tổ công tác phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang ngồi gần một xe máy nên kiểm tra. Đại úy Trần Bình Đẳng yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe máy.

Tuy nhiên, thanh niên không trả lời mà bất ngờ rút dao (loại dao chặt thịt) trong túi treo trên xe gắn máy rồi chém đại úy Trần Bình Đẳng.

Do đối tượng tấn công bất ngờ, manh động nên đại úy Trần Bình Đẳng không kịp đề phòng và bị chém trúng 4 nhát vào mặt dẫn đến ngất xỉu.

Lúc này, anh Phúc xông vào hỗ trợ đại úy Đẳng thì cũng bị đối tượng chém trúng bàn tay trái. Sau đó, đối tượng lấy xe của Công an xã Nhị Quý bỏ chạy về hướng cầu Mỹ Thuận.

Nghe tiếng truy hô, đại úy An và Thái truy đuổi đối tượng. Đồng thời, thông báo cho lực lượng Cảnh sát 113 - Công an thị xã Cai Lậy và các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng.

Đại úy Đẳng và anh Phúc được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Công an thị xã Cai Lậy đã huy động tất cả lực lượng các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 4h10 ngày 9/4, Công an phát hiện đối tượng đi trên Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lây). Phát hiện công an, đối tượng bỏ xe chạy vào nghĩa trang trốn.

Quá trình truy xét, Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí và xe máy là tang vật nghi phạm cướp trước đó.

Theo cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ ấp Quý Thành, xã Nhị Quý). Nghi phạm Hùng không có nghề nghiệp, sống lang thang.