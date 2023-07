Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND để đề nghị truy tố Đồng Xuân Hùng - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ HLC và đồng bọn.

Núp bóng doanh nhân, gã giang hồ ép tiền doanh nghiệp

Vào khoảng giữa năm 2022, tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng xuất hiện nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp để tranh giành các hợp đồng về xây dựng, lắp ghép nhà xưởng, vận tải, cung cấp nguyên vật liệu…

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn mặc trang phục công nhân, rồi ngang nhiên tìm gặp nhóm trưởng thi công công trình hoặc đại diện của các nhà thầu, yêu cầu phải nộp tiền bảo kê.

Chúng dọa, nếu doanh nghiệp nào không nộp tiền sẽ bị trộm đồ, công nhân bị cấm đến công trường làm việc...

KCN Tràng Duệ, nơi nhóm đối tượng giang hồ ép các nhà thầu phải đóng tiền bảo kê

Cụ thể, vào sáng 22/7/2022, một số đối tượng với bề ngoài nhìn bặm trợn tìm gặp anh V.Đ.C. (39 tuổi, ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) yêu phải đóng tiền "bảo kê". Anh C. là quản lý của Công ty TNHH Xây dựng Kosca có hợp đồng thi công một số hạng mục công trình trong KCN Tràng Duệ.

Chúng yêu cầu anh C. nộp tiền, nếu không sẽ khó làm ăn. Lo sợ bị “xử lý”, anh C. xin nộp 20 triệu đồng/tháng.

Tìm hiểu sau đó, anh C. được biết, kẻ cầm đầu nhóm này là Đồng Xuân Hùng (33 tuổi, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng), là Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ HLC.

Đến ngày 29/8, anh C. nhận được điện thoại của Hùng yêu cầu nộp tiếp tiền bảo kê tháng tiếp theo. Anh C. đã chuyển 20 triệu đồng cho bọn chúng. Khi anh nghỉ việc, thì người thay thế cũng buộc phải nộp số tiền như vậy.

Cũng thủ đoạn nêu trên, ngày 6/9/2022, Hùng tiếp tục ép anh T.V.H. (36 tuổi, ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nộp tiền bảo kê. Anh H. là người quản lý thi công của Công ty CP Sản xuất và Xây dựng Nam Hoa tại KCN Tràng Duệ.

Trước sự đe dọa của các đối tượng, doanh nghiệp này đã chuyển 40 triệu đồng cho chúng tính trong hai tháng 9 và 10/2022.

Đe dọa công nhân

Nếu doanh nghiệp nào không trả tiền bảo kệ theo giá mà nhóm Hùng đưa ra thì lập tức lãnh hậu quả.

Theo cơ quan công an, ngày 14/7/2022, bọn Hùng đến khu nhà trọ ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương tìm anh L.V.K. (29 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) là chủ thầu, quản lý lao động đang làm việc trong KCN Tràng Duệ.

Tại đây, chúng vào từng phòng trọ chửi bới và đánh đập, yêu cầu công nhân không được ra công trường làm việc, đẩy doanh nghiệp vào thế khó khăn.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Mấy ngày sau, Hùng kéo người tới khu trọ, xông vào các phòng đánh đập anh K. và 10 công nhân.

Ngày 28/7/2022, anh K. xuống nước gọi điện cho Hùng xin tiếp tục đi làm và sẽ nộp tiền bảo kê theo yêu cầu. Hùng thỏa thuận, anh K. phải nộp 10 triệu đồng/tháng, nếu có thêm công nhân sẽ thu thêm 1 triệu đồng/người.

Hành vi phạm tội của Đồng Xuân Hùng và đồng bọn không dừng ở đó mà còn tiếp diễn liên tục với hàng chục nạn nhân khác. Số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Lập chuyên án, tóm gọn nhóm lưu manh lộng hành

Công an huyện An Dương qua xác minh vụ việc đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương. Ông Chương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an huyện An Dương xác lập chuyên án.

Lực lượng trinh sát ngay sau đó đã nhập cuộc và dựng lại lai lịch của từng đối tượng trong ổ nhóm tội phạm.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ HLC do P.T.P. (36 tuổi) làm Giám đốc nhưng ủy quyền cho Đồng Xuân Hùng điều hành.

Hùng thuộc dạng lưu manh, từng có 2 tiền án tiền sự. Núp bóng doanh nghiệp bảo vệ, hắn tụ tập một số đàn em thân tín câu kết với các đối tượng từng ra tù vào tội để đè ép doanh nghiệp, chiếm đoạt tiền.

Trong số này có Hoàng Văn Hòa (33 tuổi, mang 1 tiền án); Nguyễn Văn Dư (44 tuổi, mang 2 tiền án); Đặng Thành Long (25 tuổi, mang 2 tiền án) và Nguyễn Thanh Tuấn (mang 1 tiền án).

Trong quá trình điều tra, các nhà thầu, chủ doanh nghiệp, nhóm trưởng và cả những công nhân từng là nạn nhân đã tố cáo, cung cấp tài liệu cho cơ quan công an về hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Qua thu thập chứng cứ, tài liệu, trinh sát phát hiện ngày 29/11/2022, Đồng Xuân Hùng và Hoàng Văn Hòa cùng một số đối tượng đến công trường xây dựng của Công ty TNHH Đầu tư TP Hải Phòng tại KCN An Dương, gặp anh N.S.Th. (ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) đặt vấn đề bảo kê cho việc xây dựng ở công trường.

Hùng, Hòa yêu cầu anh Th. phải nộp 50 triệu đồng/tháng. Nếu không nộp, bọn chúng sẽ không cho công nhân đến làm việc. Anh Th. xin nộp 10 triệu đồng/tháng nhưng Hùng không nghe mà đòi 30 triệu đồng.

Do anh Th. không đồng ý nên ngày 1/12/2022, Hùng và Hòa tiếp tục đi xe máy vào công trường đe dọa, không cho nhóm công nhân của anh Th. thực hiện đo đạc, xây tường bao tại công trường. Tình hình căng thẳng, anh Th. buộc phải "xuống nước", hứa sẽ giao trước 20 triệu đồng.

Đến trưa 2/12/2022, Hùng và Hòa nhận 20 triệu đồng tiền bảo kê tại quán Blueriver Farm ở thôn Tỉnh Thủy 2, xã An Hòa, huyện An Dương thì bị công an bắt quả tang.

Công an huyện An Dương đã bắt tiếp Nguyễn Văn Dư về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Riêng các đối tượng Đặng Thành Long, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thanh Tuấn sau khi gây án bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hùng là kẻ chiếm đoạt của doanh nghiệp, nhà thầu với số tiền 368 triệu đồng. Đồng bọn còn lại chiếm đoạt từ 20 - 68 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương điều tra mở rộng.