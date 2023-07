Sáng 20/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã phối hợp với Công an thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) bắt giữ đối tượng Tẩn A Lìn (SN 2000, bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Khi bị bắt, trên người đối tượng Tẩn A Lìn đang tàng trữ 2 gói Heroine có khối lượng 2,63 gam.

Nghi phạm Tẩn A Lìn bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/4/2022, Tẩn A Lìn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 1 chiếc xe đạp điện trị giá 5,8 triệu đồng. Quá trình điều tra, lợi dụng việc bản thân được áp dụng chính sách tại ngoại, đối tượng Tẩn A Lìn đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Sau hơn 1 năm xác minh, truy tìm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Thổ xác định đối tượng Tẩn A Lìn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đó, Công an huyện Phong Thổ đã áp giải, di lý đối tượng từ thị xã Quế Võ về để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.