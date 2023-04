Đi tàu hỏa mất nhiều thời gian, giá vé không hề rẻ nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn vì một số lý do khác nhau. Có những vị khách mua vé đi từ thủ đô tới TP.HCM với chặng đường dài 1.730km, cũng có những người chỉ đi các chặng ngắn tới Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng hay Bình Định... Tuy nhiên, để có mặt tại Hòn Ngọc Viễn Đông, nếu xuất phát tại ga Hà Nội họ phải ăn ngủ nghỉ trên tàu gần 36 tiếng, tức thời gian dài gấp hơn 30 lần so với đường hàng không.