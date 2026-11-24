Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Astellas Pharma Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác ba năm, tập trung đào tạo, trao đổi khoa học và nâng cao năng lực bệnh viện trong các lĩnh vực ghép tạng, ung thư, niệu khoa.

Ngày 19/11, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam, hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung triển khai ba nhóm hoạt động trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn trong các lĩnh vực ghép tạng, ung thư và niệu khoa; cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng. Hai bên cũng dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) cho cán bộ y tế trên toàn quốc.

Thứ hai, phát triển năng lực dược bệnh viện thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo về mua sắm, đấu thầu thuốc, thanh toán bảo hiểm y tế, cập nhật kiến thức dược lâm sàng và tổ chức hội nghị chuyên ngành.

Thứ ba, phối hợp triển khai các hoạt động khoa học, tư vấn và giáo dục người bệnh, giúp người bệnh và gia đình nâng cao hiểu biết về quá trình điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Thông qua các chương trình này, hai bên kỳ vọng tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, hoàn thiện hoạt động hỗ trợ điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh từ điều trị đến theo dõi và phục hồi. Astellas Pharma Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối quốc tế, phối hợp triển khai những hoạt động đã được thống nhất.

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (trái) và ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Astellas Pharma Việt Nam (phải), ký biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của ông Saito Masafumi, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (giữa).

Theo PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng ca ghép lớn giúp đội ngũ y tế tích lũy kinh nghiệm trong kỹ thuật ghép tạng, điều trị và sử dụng thuốc duy trì chức năng tạng ghép sau phẫu thuật. Trong lĩnh vực này, bệnh viện đã có nhiều năm hợp tác với Astellas về khoa học, nghiên cứu và đào tạo.

“Chúng tôi kỳ vọng nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau ghép và tạo thêm giá trị cho đội ngũ y tế trong thời gian tới”, ông Hùng chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá việc ký kết MOU mở ra giai đoạn hợp tác mới, với định hướng dài hạn và bài bản hơn.

PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng bệnh viện thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn, phát triển năng lực dược bệnh viện và giáo dục người bệnh.

Theo ông, hợp tác dựa trên nền tảng khoa học sẽ góp phần đưa kiến thức chuyên môn vào những hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hệ thống y tế.

Ông Trần Minh Toản - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày 19/11/2026, kéo dài ba năm. Đây là cơ sở để hai bên xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu chuyên môn, quy định pháp luật và quy trình phê duyệt của mỗi đơn vị.

Astellas Pharma Việt Nam là thành viên của Astellas Pharma Inc., tập đoàn dược phẩm có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều trị trong nhiều lĩnh vực như ung thư, nhãn khoa, tiết niệu, miễn dịch học và sức khỏe phụ nữ.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp định hướng hợp tác với các cơ sở y tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

(Nguồn: Astellas Pharma Việt Nam)