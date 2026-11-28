Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, TS.NSƯT Bùi Như Lai cho biết, đây cũng là lần đầu tiên Khoa Sân khấu chuyển thể tích tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thành kịch nói, tạo nên một lối đi mới mẻ cho việc kế thừa di sản.

Lady Fox - vở kịch nói chuyển thể từ tích tuồng cổ Hồ Nguyệt Cô hóa cáo ra mắt tối 27/11 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, mở ra một cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật cổ truyền Việt Nam hòa quyện cùng phong cách biểu diễn đương đại và tinh thần hợp tác quốc tế.

Tác phẩm là thành quả chung của giảng viên và sinh viên Khoa Sân khấu – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cùng Khoa Nghệ thuật Đại học Wollongong (Australia). Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS.NSƯT Bùi Như Lai và bàn tay dàn dựng của đạo diễn thạc sĩ Dương Thị Thanh Huyền, vở diễn không chọn con đường phục dựng nguyên dạng tích cổ mà mạnh dạn khơi mở tầng sâu tư tưởng, đưa hồn cốt tuồng truyền thống bước vào ngôn ngữ kịch nói hôm nay.

Hồ Nguyệt Cô hóa cáo vốn là một tích tuồng cổ giàu sắc màu huyền thoại.

Hồ Nguyệt Cô hóa cáo vốn là một tích tuồng cổ giàu sắc màu huyền thoại, nơi đan xen những giằng xé về tình yêu, niềm tin, thân phận và bi kịch con người. Bước vào Lady Fox, câu chuyện ấy vượt khỏi khuôn khổ của một truyền thuyết kỳ ảo để trở thành tấm gương soi chiếu những trăn trở mang tính phổ quát: con người phải đối diện ra sao trước những ngã rẽ, những đánh đổi và hành trình rèn giũa bản thân giữa cuộc đời.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, TS.NSƯT Bùi Như Lai cho biết đây là lần đầu tiên Khoa Sân khấu chuyển thể tích tuồng cổ này thành kịch nói, tạo nên một lối đi mới mẻ cho việc kế thừa di sản. Hình tượng viên ngọc tu luyện qua hàng nghìn năm trong tác phẩm không còn đơn thuần là vật báu huyền bí. Dưới góc nhìn đương đại, viên ngọc trở thành biểu tượng của niềm tin và những giá trị quý giá được tích lũy, thử thách qua thời gian – một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu lắng gửi tới khán giả trẻ về việc gìn giữ những điều đẹp đẽ giữa nhịp sống biến động.

Không gian và thời gian trên sân khấu được chắt lọc.

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền, Lady Fox tìm kiếm sự giao thoa tinh tế giữa tính ước lệ của nghệ thuật truyền thống và lối biểu đạt tâm lý của kịch nói hiện đại. Không gian và thời gian trên sân khấu được chắt lọc, linh hoạt và giàu tính biểu tượng, thay vì tái hiện hiện thực một cách cụ thể, nhằm mở rộng vùng tưởng tượng theo sát từng chuyển động nội tâm của nhân vật.

Điểm nhấn đặc biệt của vở diễn nằm ở cách vũ đạo và hình thể truyền thống hòa cùng âm nhạc dân tộc, với tiếng trống và tiếng kèn vang lên như một mạch ngầm dẫn dắt cảm xúc. Những đường nét chuyển động, nhịp điệu và động tác mang tính biểu tượng được chắt lọc và kết hợp cùng hành động kịch, giúp vũ đạo không dừng lại ở vai trò minh họa. Ở đó, hình thể trở thành một thứ ngôn ngữ kể chuyện riêng, chạm tới những tầng cảm xúc sâu kín mà đôi khi lời thoại khó lòng gọi tên trọn vẹn.

Với dàn diễn viên trẻ, hành trình đến với Lady Fox là chuyến đi thử thách mở ra nhiều khám phá mới mẻ.

Với dàn diễn viên trẻ, hành trình đến với Lady Fox là chuyến đi vừa thử thách vừa mở ra nhiều khám phá mới mẻ. Hóa thân vào nhân vật Hồ Nguyệt Cô 1, diễn viên Bùi Hoàng Mai chia sẻ rằng càng đi sâu tìm hiểu càng dành nhiều thương mến và đồng cảm cho nhân vật. Có những phân đoạn chị thực sự bị cuốn vào sự giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát, coi vai diễn không chỉ là một thử thách nghề nghiệp mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ và làm mới cách biểu đạt của bản thân.

Ở một góc nhìn khác, diễn viên Sofia Piovesan Ospitia – người đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô 2 – mang đến trải nghiệm đầy hào hứng của một nghệ sĩ đến từ nền tảng khác khi tiếp cận sân khấu truyền thống Việt Nam. Chị ấn tượng mạnh mẽ trước cách cảm xúc được truyền tải qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo ngay cả khi vắng bóng lời thoại. Dù các buổi tập đôi khi đặt ra không ít thử thách, hành trình học hỏi điều mới mẻ ấy lại tiếp thêm cho chị sự hứng khởi lớn lao khi chuẩn bị đưa một câu chuyện đậm sắc màu Việt Nam lên sân khấu, sẻ chia cùng công chúng.

Ảnh, video: Mỹ Hiền