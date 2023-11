Thông tin từ Huyện ủy Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin công dân phản ánh ông Nguyễn Văn Thụ, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Phúc có lời lẽ không chuẩn mực với người dân.

Theo bản tường trình của ông Nguyễn Hữu Ké (69 tuổi), trú thôn Đoán Quyết Hạ, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) gửi đến cơ quan chức năng, vào khoảng 21h ngày 22/10, ông Thụ đi cùng con trai và một cháu trai đến nhà ông, lúc này ông Thụ liên tục chửi bới, lăng mạ và đe dọa gia đình ông.

Ông Nguyễn Hữu Ké mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc gia đình ông bị lăng mạ, chửi bới. Ảnh TN

Trong lúc chửi bới, ông Thụ liên tục văng tục trước vợ chồng ông Ké. Quá hoảng sợ, ông Ké đã gọi điện cho chủ tịch xã và nhờ gọi công an đến giúp đỡ.

Ngay sau đó, có 3 cán bộ Công an huyện Thiệu Hóa đi tuần tra địa bàn thấy to tiếng nên vào nhà ông Ké ghi nhận sự việc cũng như khuyên giải 2 bên, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cũng theo ông Ké, trước đó tối ngày 29/9 ông cũng nhận được một tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ.

Công an có mặt giải quyết vụ việc. Ảnh gia đỉnh cung cấp

Ông Ké cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do liên quan đến một khu đất lưu không của địa phương (đất chung của thôn-PV) cạnh nhà văn hóa bất ngờ được cấp riêng cho một cá nhân người dân trong thôn (cháu ông Thụ-PV) mà người dân không biết.

Đến khi ban đại diện thôn (có ông Ké-PV) kiểm tra, phát hiện nên đã báo cáo chính quyền và đề nghị làm rõ vụ cấp đất trên.

