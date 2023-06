Ngày 7/6, Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã làm việc về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại tỉnh Bình Thuận.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Bình Thuận có 12.909 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 12.095 thí sinh là học sinh lớp 12 của năm học 2022-2023; 415 thí sinh đang học lớp 12 hệ Giáo dục thường xuyên và 419 thí sinh tự do. Các thí sinh được bố trí thi tại 27 điểm thi với 562 phòng thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng Đoàn công tác số 3 kiểm tra tại

điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bình Thuận cho biết Sở GD-ĐT đã phối hợp với công an tỉnh bố trí khu vực in sao đề thi đáp ứng đúng yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập, thành lập Ban in sao đề thi theo đúng quy định tại Quy chế thi đã được ban hành.

Do là địa phương có điểm thi thuộc vùng hải đảo, nên Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bình Thuận đã lên phương án phối hợp để vận chuyển đề thi đến điểm thi tại đảo Phú Quý và phương án vận chuyển bài thi từ đảo Phú Quý vào đất liền để thực hiện công tác chấm thi.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đã có kế hoạch thuê một chiếc tàu để vận chuyển đề thi ra đảo và đưa khoảng 40 thầy cô giáo làm nhiệm vụ coi thi tại đảo Phú Quý. Bên cạnh đó, trong ngày đi giao đề thi từ đất liền ra đảo, Bộ đội Biên phòng sẽ cho một chiếc tàu theo để kịp thời hỗ trợ nếu có vấn đề nảy sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cũng đã giao cho các địa phương, phòng giáo dục kiểm tra, nhà trường và rà soát từng học sinh, để không có bất cứ nào thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - bà Ngô Thị Minh lưu ý địa phương bám sát Quy chế thi, bảo đảm an toàn, an ninh của kỳ thi ở tất cả các khâu từ in sao, giao nhận đề thi, bài thi và tổ chức thi cho các thí sinh tại các điểm thi cũng như quá trình di chuyển của các em từ nhà đến điểm thi; tránh nguy cơ lộ lọt đề thi có thể xảy ra; đảm bảo an ninh trường thi, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...

Bà Minh cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở GD-ĐT quan tâm và đặc biệt chú ý với điểm thi tại đảo Phú Quý, nhất là việc đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển đề thi đến điểm thi và vận chuyển bài thi của thí sinh về Hội đồng chấm thi.