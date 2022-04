Bỏ 4 triệu bay trực thăng ngắm TP.HCM

Một đơn vị du lịch tại TP.HCM vừa công bố thông tin về tour trực thăng với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 29/4 tới đây. Mức giá trong chuyến bay đầu tiên là 4,08 triệu đồng/người, thời gian bay 40 phút.

Trực thăng sẽ bay qua các địa điểm: Aeon Mall Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - Đại học RMIT - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm – Tòa nhà Landmark81 - Khu du lịch Bình Quới. Điểm tập kết bay có hai khu vực, là bãi đáp trực thăng của Bệnh viện quân y 175 và Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện DN thông tin, sau những chuyến bay thử nghiệm, dự kiến sẽ có thêm những lựa chọn khác dành cho du khách với thời gian bay linh hoạt theo hành trình 20 phút - 40 phút - 50 phút - 80 phút để trải nghiệm khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Cánh đồng bất tận - Khu du lịch Tân Lập (Long An) từ trên cao.

Hành khách đi tour du lịch bằng trực thăng ngày 12/4

Trực thăng được dùng để vận chuyển hành khách đi tour

Hai loại trực thăng được đưa vào khai thác du lịch đặc biệt này là AW-189 (sản xuất tại Ý, chở tối đa 16 khách) và EC-155B1 (nhập khẩu từ Pháp, chở tối đa 12 khách).

Trước đó, ngày 2/4, chuyến bay khảo sát đầu tiên cho tour du lịch bằng trực thăng trên đã được thực hiện. Theo Sở Du lịch TP, tour “Ngắm TP.HCM từ trên cao” dự kiến có gói tầm ngắn và tầm trung. Cụ thể, gói tầm ngắn (thời gian bay từ 30 - 45 phút) gồm 2 lộ trình là bay ngắm trung tâm TP.HCM và bay ngắm trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Gói sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến là: trung tâm TP.HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP.HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Đây là tour du lịch lần đầu tiên ra mắt, dự kiến đưa vào khai thác nhân lễ kỷ niệm 30/4 tới đây nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP.HCM.

Hiện, nhà chức trách chưa công bố chính thức mức giá tour nhưng giá cất cánh trực thăng dao động trong khoảng từ 3,65-9,9 triệu đồng/người tùy thời gian bay và loại tàu bay. Đây chưa phải là giá bán ra nên chắc chắn mức giá tour trọn gói sẽ còn cao hơn.

Trần Chung