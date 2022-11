Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Ngày 25/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội Giết người, Hành hạ người khác và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng không tỏ ra ân hận về việc mình đã làm, liên tục đổ lỗi cho người khác.

Mặc dù, qua trích xuất camera thể hiện rõ việc Thái chứng kiến cảnh người tình hành hạ con gái mình, nhưng khi chủ tọa đặt câu hỏi có chứng kiến hết các ngày Trang đánh cháu Vân An hay không, Thái lấp liếm rằng mình không nhớ rõ.

Vào ngày cuối cùng, những trận đòn roi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang trút xuống khiến cháu bé tử vong, Thái khai hôm đó, bị cáo họp với đối tác không có nhà, nhưng có coi camera thì thấy Trang đánh cháu Vân An nên gọi nói Trang đừng đánh cháu nữa.

Cũng theo lời khai của Thái, khi đang họp thì bị cáo nhận được điện thoại của Trang gọi về gấp vì cháu Vân An bị ói, khó thở. “Bị cáo về ngay khi kết thúc cuộc họp và đưa cháu đi bệnh viện”, Thái khai.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa ngày 21/7. Ảnh: Tùng Tin

HĐXX hỏi về việc bị cáo sợ gì mà xóa hết dữ liệu trong camera, Thái thản nhiên nói: “Lúc đó bị cáo bấm lộn chứ không nghĩ gì”.

Trước câu trả lời này, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn nói: “Con của mình nguy kịch đến tính mạng mà không lo, đi lo xóa dữ liệu trong camera. Bị cáo cần phải nghĩ tới tình cảm, trách nhiệm của người cha đối với con của mình”.

Về lý do tại sao bị cáo Trang lại hành xử như vậy đối với cháu Vân An, Thái khai do Trang nói bé không chịu nghe lời. Tuy nhiên, anh ta lại khẳng định bé Vân An rất ngoan.

Ngoài ra, Thái khai do thời gian đi làm rất nhiều nên mọi việc dạy dỗ con gái đều giao hết cho Trang.

Dù con gái đã mất mạng do hành vi tàn độc của người tình nhưng Thái không hề nhận thấy bản thân mình sai, anh ta nói “Bị cáo chỉ biết sai khi làm việc với CQĐT”.

Vị chủ tọa hỏi Thái: “Bị cáo có biết dư luận bức xúc với bị cáo Trang 1 thì bức xúc với bị cáo 10 không? Khi báo chí đưa tin về hành vi của bị cáo tràn ngập trên các báo, bị cáo có nghĩ sau này con trai còn lại của mình sẽ nghĩ như thế nào, cháu sẽ ra sao khi có người cha như thế?”.

Thái điềm tĩnh trả lời: “Bị cáo xác định không có thêm con nữa. Bị cáo xác định cuộc đời này 2 đứa con thôi, vì vậy, khi đến với Trang, bị cáo nói rõ sẽ không sinh con nữa. Việc mất mát một đứa như thế này, bị cáo rất đau đớn. Sau này bị cáo trở về chăm sóc cháu trai để bù đắp cho cháu”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh chụp màn hình

Lý giải về việc không ngăn cản khi bị cáo Trang đánh đập, hành hạ cháu con gái, Thái nói do anh ta nhu nhược. “Bị cáo nhu nhược kể cả với vợ cũ chứ không phải riêng Trang”, lời bị cáo Thái.

Thái khai, Trang yêu cầu anh ta khi Trang dạy cháu con, thì không được can thiệp nên chỉ khi vào phòng bị cáo mới góp ý với Trang. “Đó là thể hiện tính như nhược của bị cáo”, Thái nói.

Lý giải về việc ngăn cản không cho vợ cũ thăm con, Thái nói, do gia đình vợ cũ đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội, tố Trang giật chồng, ảnh hưởng tới danh dự của Trang nên cả hai mới ngăn cản không cho mẹ cháu Vân An thăm và tiếp xúc với con.