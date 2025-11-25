Ngoài đề xuất bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch lái xe ô tô, dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025 về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) của Bộ Công an còn đáng chú ý khi bổ sung thêm một bài thi sa hình cho xe máy hạng A và A1.

Thi sát hạch lái xe máy sẽ bổ thêm một bài sa hình mới tăng độ khó cho thí sinh. Ảnh: Luatvietnam

Trước đó, Thông tư 12/2025 được áp dụng hiện hành chỉ quy định người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 4 bài sát hạch (Bài sa hình tổng hợp số 1): đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.

Còn theo dự thảo quy định đối với giấy phép lái xe máy hạng A, A1, người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 2 bài sa hình tổng hợp theo phụ lục số I ban hành kèm theo thông tư này. Trong đó, thí sinh phải thi đỗ lý thuyết và bài hình sa tổng hợp số 1 mới được thi tiếp bài sa hình tổng hợp số 2.

Ảnh minh họa các bài thi sa hình xe máy trong "Bài hình tổng hợp số 2". Ảnh: Bộ Công An

Theo phụ lục thông tư, bài thi thực hành lái xe trong sa hình mới bổ sung nhiều kỹ năng mang tính thực tế khi tham gia giao thông trên đường. Độ khó vì thế cũng tăng lên, đòi hỏi sự tập trung và quan sát cao độ.

Trong đó, các kỹ năng mới được yêu cầu gồm: Kiểm tra an toàn, xi nhan trước khi khởi hành; Tăng số; Dừng xe đúng vị trí; Lái xe đi chậm tối thiểu 15 giây; Xi nhan chuyển hướng + quan sát an toàn; Kiểm soát tốc độ (40-50km); Phanh khẩn cấp; Dừng xe an toàn và xuống xe.

Đây là một trong những tình huống phản ánh sát thực tế giao thông tại Việt Nam, khi người lái xe máy thường xuyên phải phanh gấp, tăng giảm tốc nhanh hoặc chuyển làn trong điều kiện đường phố đông.

Việc mở rộng cấu trúc bài thi được đặt kỳ vọng sẽ nâng chất lượng đầu ra của người được cấp GPLX, giảm tình trạng luyện mẹo để vượt qua kỳ thi mà thiếu kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông thực tế.

