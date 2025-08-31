Xem video

Đoạn video do chính Bộ trưởng Giao thông đăng trên trang X cá nhân. Nguồn: Abdulkadir Uraloğlu

Một đoạn video ghi lại cảnh Bộ trưởng Giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloğlu điều khiển xe Audi lao vút trên cao tốc Ankara–Niğde với vận tốc lên tới 225 km/h đã gây chấn động dư luận. Điều đáng nói, chính ông là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khiến sự việc nhanh chóng lan truyền và nhận về hơn 5 triệu lượt xem.

Trong đoạn clip, đồng hồ tốc độ liên tục hiển thị mức 190–225 km/h, cao hơn nhiều so với giới hạn tốc độ 137 km/h tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng nói, video còn được ghép kèm nhạc dân ca và trích đoạn bài phát biểu của Tổng thống Tayyip Erdoğan, như một động thái quảng bá.

Sự việc ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, nhiều người cho rằng hành động của một quan chức đứng đầu ngành giao thông là thiếu trách nhiệm và “tự bắn vào chân mình”.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, ông Uraloğlu đã đăng lại đoạn video kèm lời thừa nhận: “Trong lúc tự mình kiểm tra tuyến cao tốc Ankara–Niğde, tôi đã vô tình chạy quá tốc độ cho phép trong một thời gian ngắn. Với đoạn clip này, tôi đã tự tố cáo chính mình.”

Trên thế giới, không ít chính khách từng gặp rắc rối vì vi phạm luật giao thông. Điển hình là một thượng nghị sĩ bang Ohio (Mỹ) bị phát hiện khi vừa lái xe vừa tham gia cuộc gọi Zoom, hay một thị trưởng Úc gặp tai nạn sau khi uống rượu.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Uraloğlu lại gây chú ý đặc biệt, bởi chính ông là người giữ chức vụ đứng đầu ngành giao thông, có trách nhiệm thúc đẩy an toàn giao thông quốc gia lại vi phạm quy định cơ bản nhất trên đường cao tốc.

Cảnh sát giao thông Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận tốc độ chiếc xe do Bộ trưởng Giao thông cầm lái đã đạt 225 km/h và xử phạt ông 9.267 lira (khoảng 6 triệu đồng). Dù con số này tuy không đáng kể với một bộ trưởng và đã công khai xin lỗi, nhấn mạnh “từ nay sẽ thận trọng hơn, vì tuân thủ tốc độ là bắt buộc với tất cả mọi người” nhưng sự cố này chắc chắn để lại một vết gợn trong hình ảnh của vị bộ trưởng.

