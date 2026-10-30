Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai chương trình MTQG.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị giao ban tháng 10/2026. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sáng 30/10, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị giao ban lãnh đạo Bộ với thủ trưởng các vụ, đơn vị tháng 10/2026. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh, các Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Nguyễn Hải Trung, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Video: Hội nghị giao ban lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo với thủ trưởng các vụ, đơn vị tháng 10/2026. Xuân Qúy - Bạt Tuấn

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ

Trong tháng 10, lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ triển khai chương trình lập pháp năm 2026 - 2027; rà soát, góp ý 21 văn bản, dự thảo luật và tổng rà soát hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực quản lý. Cả 58/58 thủ tục hành chính đã được công khai. Hệ thống tiếp nhận 3.166 hồ sơ, giải quyết 2.780 hồ sơ, tỷ lệ trực tuyến đạt 81%.

Ông Nguyễn Cao Thịnh - Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đôn đốc triển khai Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn; đẩy nhanh việc thu thập, làm sạch dữ liệu dân tộc, tôn giáo; duy trì kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và phối hợp với Bộ Công an đối soát dữ liệu.

Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai theo đúng kế hoạch. Bộ tổ chức thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); hướng dẫn các địa phương và tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định; thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác song phương với các đối tác của Lào và Nga; tăng cường trao đổi với Ấn Độ, Mexico, Singapore, Italia; tổ chức 2 đoàn công tác cấp cao do Bộ trưởng dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Vatican, Italia và Hoa Kỳ.

Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành rà soát, cập nhật vị trí việc làm.

Về công tác nhân quyền, Bộ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 1567/QĐ-TTg; tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CERD lần thứ 6 và kiểm tra việc thực thi Công ước tại cơ sở.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ hoàn thành việc công bố danh sách thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030 sau sắp xếp; phối hợp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình giai đoạn 2026 - 2035.

Riêng Chương trình 1719, tổng vốn ngân sách Trung ương được kéo dài sang năm 2026 là hơn 12.135 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 46% kế hoạch, vốn sự nghiệp đạt 34,3% dự toán.

Tính đến ngày 28/10/2026, trên hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao tổng số 192 nhiệm vụ; trong đó có 104 nhiệm vụ đã hoàn thành, 83 nhiệm vụ còn trong hạn; 0 nhiệm vụ quá hạn; 5 nhiệm vụ chờ xác nhận.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị bổ sung nội dung quản lý, chỉ đạo đối với các trường học vào báo cáo công tác nội vụ, pháp luật.

Bộ đang tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); xây dựng 2 đề án về nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2035, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11.

Các đề án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Nghị định về công tác dân tộc và Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2027 - 2031 dự kiến được trình trong tháng 12.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên vẫn còn chậm, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ

Trong tháng 11, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ trình Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm 2 đề án về nâng cao năng lực số và hợp tác quốc tế phát triển vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr yêu cầu rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, làm rõ nguyên nhân chậm và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bộ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát vị trí việc làm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối, làm sạch cơ sở dữ liệu dân tộc, tôn giáo; bảo đảm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định và ban hành quy định về AI.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn Chương trình 1719; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, tôn giáo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thực hiện Công ước CERD.

Tại hội nghị, các Thứ trưởng yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, cần chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng hệ thống theo dõi nhiệm vụ và ứng dụng AI gắn với nhu cầu thực tế.

Các đơn vị cũng phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng; tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi để tháo gỡ vướng mắc và làm rõ trách nhiệm khi chậm tiến độ.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu dân tộc, tôn giáo, bảo đảm thẩm định chặt chẽ, xác thực chính xác thông tin.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; rà soát các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy trình.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP về Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035; xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng mở rộng phạm vi thực hiện, hoàn thiện các chỉ số KPI để sớm trình ký ban hành; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại 2 địa phương Tuyên Quang và Đắk Lắk.

Bộ trưởng yêu cầu các vụ, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, rà soát nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy trình.

Về đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, chủ động tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện phương án lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đúng quy định; không để chậm tiến độ do thiếu đề xuất hoặc phối hợp chưa kịp thời.

Đối với học sinh các trường phổ thông nội trú trong thời gian trường sửa chữa, Bộ trưởng yêu cầu có giải pháp bổ sung kiến thức cho những em phải học trực tuyến. Các trường cần chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm chất lượng học tập.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.