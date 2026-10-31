Brazil đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Argentina tại nước này đến để giải trình về việc ông Flavio Bolsonaro, ứng viên cánh hữu đã rời Brazil sang Argentina, rồi tới Mỹ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Bolsonaro. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Brazil hôm 30/10 đã triệu tập bà Maria Emilia Cortes, Đại biện lâm thời Argentina tại Brazil. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno phủ nhận thông tin chính phủ nước này đã nhận được yêu cầu chính thức giải trình việc ông Bolsonaro sang Argentina vào tối 27/10.

Những diễn biến xung quanh việc ông Bolsonaro rời Brazil có nguy cơ khiến quan hệ giữa Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người vừa tái đắc cử và người đồng cấp Argentina Javier Milei thêm căng thẳng.

Sau cuộc bầu cử tổng thống Brazil ngày 25/10, ông Bolsonaro được yêu cầu giao nộp hộ chiếu trước thời hạn nhất định. Các nhà chức trách cũng ra lệnh cấm ông Bolsonaro rời Brazil trong khuôn khổ một vụ án đang được điều tra.

Ông Bolsonaro là một trong những nhân vật liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra về một đường dây rửa tiền, được biết đến với tên gọi vụ bê bối Banco Master. Các nhà điều tra đang làm rõ khoản tiền trị giá hàng triệu USD mà ông Bolsonaro nhận từ ông Daniel Vorcaro, cựu lãnh đạo Banco Master. Khoản tiền này được cho là nhằm tài trợ cho một bộ phim về cha ông - cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Ông Bolsonaro phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị. Trong buổi phát trực tiếp trên Instagram hôm 30/10, ông Bolsonaro tuyên bố: "Tôi không rời bỏ Brazil, tôi ra đi vì Brazil". Chính khách này đồng thời cáo buộc Thẩm phán Tòa án tối cao Alexandre de Moraes đưa ra những cáo buộc sai sự thật nhằm vào ông.

Ông Bolsonaro cùng vợ và hai con gái đã di chuyển từ Brazil qua miền bắc Argentina, rồi lên một chiếc máy bay thuê riêng bay qua Ecuador để đến Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Milei đã công khai ủng hộ gia đình ông Bolsonaro.