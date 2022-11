Buộc thôi việc cán bộ địa chính tư lợi gần 200 triệu đồng

Sáng 3/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cho biết, đã thi hành kỷ luật ông Trần Văn Ngọc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Trần Văn Ngọc bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc do lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi.

Theo lực lượng chức năng, trong thời gian làm cán bộ địa chính UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), ông Ngọc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn C. và bà Phạm Thị H. ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (thửa số 84, tờ bản đồ 109, diện tích 200m2), ông Ngọc đã nhận số tiền bồi dưỡng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Ngọc đã tự ý tính tiền thuế sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước cao hơn số tiền Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân thông báo là 97 triệu đồng và đã ỉm số tiền này, không trả lại cho hộ ông C.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Văn Ngọc đã nhận khuyết điểm, và hoàn lại số tiền 197 triệu đồng cho hộ ông C.