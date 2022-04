Cả nước thêm 11.160 ca Covid-19, có 7 trường hợp tử vong

Cũng theo Bộ Y tế tại 59 tỉnh, thành có 8.015 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành có số mắc cao gồm: Hà Nội (980), Phú Thọ (761), Bắc Giang (539), Quảng Ninh (510).

Các ca mắc còn lại được ghi nhận tại Nghệ An (489), Vĩnh Phúc (458), Yên Bái (452), Lào Cai (389), Hải Dương (373), Bắc Kạn (357), Tuyên Quang (352), Đắk Lắk (346), Thái Nguyên (309), Gia Lai (304), Sơn La (273), Thái Bình (255), Nam Định (225), Quảng Bình (222), Hưng Yên (220), Cao Bằng (210), Bà Rịa - Vũng Tàu (197), Lâm Đồng (194), Lạng Sơn (189), Bắc Ninh (176), Ninh Bình (169), Hà Giang (169), Hòa Bình (160), Hà Tĩnh (147), Hà Nam (137), Điện Biên (130), Đà Nẵng (126), Lai Châu (108), Bình Định (102)…

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.544.324 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.536.576 ca, trong đó có 9.076.448 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương có số mắc trong đợt dịch này gồm Hà Nội (1.537.814), TP. HCM (607.793), Nghệ An (478.198), Bình Dương (383.101), Bắc Giang (382.069).

Về điều trị, trong ngày có 2.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.079.265 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 822 người.

Ngày 22/4, cả nước có 7 ca tử vong do Covid-19, tại Đồng Nai (2), Phú Thọ (2), Bến Tre (1), Hà Tĩnh (1) và Kon Tum (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 11 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.998 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong nước ta xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Từ 27/4/2021 đến nay, nước ta đã thực hiện xét nghiệm được 39.478.512 mẫu tương đương 85.776.230 lượt người, tăng 2.525 mẫu so với ngày trước đó.

Về tiêm chủng, trong ngày 21/4, có 723.940 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 211.284.125 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 193.736.289 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.315.269 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 232.567 liều (mũi 1).

Bộ Y tế thông tin thêm, Bộ đang tiến hành xây dựng dự phòng dự thảo Phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch Covid-19 năm 2022-2023.

Hôm nay, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng 4; hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho đối tượng cần.

Ngọc Trang