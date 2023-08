XEM VIDEO;

Ngày 2/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, hiện tại Bộ GTVT đang cử các chuyên gia hàng đầu về thủy văn, kỹ thuật về giao thông vận tải phối hợp với ban dự án, khảo sát thực tế tại điểm ngập cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây để có đánh giá tổng thể.

Sau khi xảy ra sự cố ngập trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngày 29/7 vừa qua, Sở GTVT Bình Thuận đã có cuộc họp bàn giải pháp khắc phục tình trạng ngập trên.

Đoạn ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến giao thông tê liệt sáng 29/7 (Ảnh: MXH)

Theo ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư dự án - P.V), nguyên nhân ban đầu việc ngập nước cao tốc là do mưa lớn xảy ra liên tục. Nước từ hạ nguồn đổ về không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu tràn ra phạm vi đường cao tốc.

Ngoài ra, còn nguyên nhân dẫn đến ngập đường như diện mạo khu vực và dòng chảy sông Phan có sự thay đổi…

Cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc ngập trên cao tốc này là do khu vực này bị “võng” xuống so với mặt bằng chung, có thể do ảnh hưởng của đường lưới điện cao thế 550kV bắt ngang qua đây.

Đại diện Công ty truyền tải điện Bình Thuận thông tin, theo kỹ thuật khoảng cách từ dây dẫn điện đường dây 550kV xuống mặt đường chỉ cần 14m là đảm bảo an toàn, tuy nhiên ở đây khoảng vẫn cách hơn 22m. Do đó, việc thi công tuyến chính qua khu vực này không bị khống chế bởi đường dây 550kV.

Nhiều ý kiến, câu hỏi của các cá nhân, các sở ngành đưa ra. Tuy nhiên, sau 2 ngày các đơn vị liên quan vẫn chưa lý giải được việc ngập trên cao tốc bắt nguồn từ nguyên nhân nào.

Nước ngập gần 1m, trôi cả xe tải nhỏ vào lề. (Ảnh: MXH)

Trong sáng nay, ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị, các chuyên gia đi khảo sát để tìm nguyên nhân, hướng xử lý khắc phục, không để xảy ra tình trạng ngập trở lại.

Thực tế cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chỉ mới thông xe hơn 3 tháng đã xảy ra sự cố ngập nặng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại, gây thiệt hại về tài sản của người dân. Trong khi đó, phía Ban quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lại cho rằng, nhà thầu làm đúng với thiết kế.

“Tôi khẳng định khu vực này được thi công đúng thiết kế, đảm bảo kỹ thuật. Sự cố ngập nước nguyên nhân là do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nước thoát không kịp, tràn lên cao tốc gây ngập sâu một đoạn khoảng 100m”, ông Thái thông tin.

Trong khi chờ các chuyên gia hàng đầu về thủy văn, kỹ thuật về giao thông vận tải am hiểu về lĩnh vực này tìm ra nguyên nhân, khắc phục. Trước mắt, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận yêu cầu đơn vị quản lý cao tốc lên phương án, xử lý ngay nếu xuất hiện nước ngập vào cao tốc. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông Phan trước ngày 15/8.